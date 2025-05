Yenesi se enfada con el jurado de 'Tu cara me suena' y Chenoa responde: "Somos mayorcitos"

Yenesi ha estallado en la octava gala de Tu cara me suena 12 al recibir su puntuación, ya que para ella las notas no se corresponden con el trabajo que hace cada semana: "¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo de las últimas?", ha preguntado antes de abandonar el plató . Durante su ausencia, Chenoa, Lolita y Manel Fuentes han querido reflexionar sobre sus palabras.

Yenesi es una de las nueve concursantes de la doceava edición de Tu cara me suena. Es una artista multidisciplinar, pero sus imitaciones no terminan de convencer al jurado y al público presente en el plató. De momento, Yenesi nunca ha superado la quinta posición en ninguna gala, algo que ha provocado su enfado en la octava noche del programa.

La concursante, que este viernes ha recibido 20 puntos de los profesionales (5, 4, 5 y 6), ha puesto en valor su trabajo ante las notas del jurado: "Creo que, a nivel imitación, igual una no he imitado bien. El resto, me he dedicado a imitar, y creo que es de lo que va el programa. Esto no es La Voz, no sé... Me parece un poco...", ha dicho algo nerviosa mientras Bertín Osborne le daba un beso en la cabeza.

Yenesi: "Me he dedicado a imitar, y creo que es de lo que va el programa"

"Yenesi, no tienes que venirte abajo. Esto no es una cuestión de que lo hayas mal o lo hayas hecho bien, es una cuestión de que la competencia es feroz. Hay veces que lo haces muy bien, pero hay otro que lo hace mejor...", ha respondido Flo, a lo que Yenesi ha preguntado: "¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo de las últimas?".

"Por lo menos, me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa todas las semanas, que menos mal que me mandáis esto porque si no...", ha añadido la concursante antes de abandonar el plató. "Me voy", ha dicho, pidiendo perdón con las manos.

Las respuestas de Chenoa, Lolita y Manel Fuentes

Ante las duras palabras de Yenesi, Chenoa ha querido pronunciarse al respecto: "Creo que tenéis muy claro que cuando hay otro concursante que lo hace mejor que tú, pues no pasa nada... Hay que recordar que aquí nos venimos a divertir, la puntuación no es tan importante. Entiendo el trabajo y me encanta, cuando algo no sienta bien, escucharlo aquí y no detrás. Creo que somos mayorcitos para tener autocrítica. Yo he sido concursante y me han clavado un 4, y me lo he comido".

Lolita: "Dejamos los números a un parte y vamos a divertirnos"

Al terminar de repartir las puntuaciones del jurado, Lolita también ha dicho unas palabras: "Es muy difícil dar un número porque no somos kilos de carne, somos artistas. Estamos batiendo récords de audiencia gracias a todos vosotros. Aquí no somos número, somos personas y venimos a entretener a un público que está en su casa y que pone Tu cara me suena todos los viernes. Por lo tanto, dejamos los números a un parte y vamos a divertirnos".

Por su parte, Manel Fuentes ha querido poner en valor el trabajo tanto de los concursantes como del jurado: "Es maravilloso ver a todos los artistas que están con nosotros, cómo se sienten... A veces se expresa de una manera o de otra, pero es fruto del talento y de darlo todo todas las noches. A todos los que estáis en la edición, mi aplauso. También puedo dar fe de la dificultad que tiene ser jurado, que hace uno de los trabajos más difíciles de este programa".

Antes del final de la gala, Yenesi ha regresado al plató para recibir las notas del público.