Anna Victoria, la gurú del fitness, demuestra con sus michelines que no existe el cuerpo perfecto

Anna Victoria ha querido romper, con las imágenes de su Instagram, esa concepción que se ha instaurado en nuestra sociedad de que debemos luchar por tener un cuerpo perfecto. Esta apasionada del fitness ha obtenido miles de 'me gusta' en su foto enseñando los michelines. "Tu estómago no tiene que estar perfectamente plano para estar saludable, no tiene que estar perfectamente plano para que te quieras a ti misma y no tiene que estar perfectamente plano para tener confianza y estar guapa", asegura.

Anna Victoria ha recurrido a la comida basura durante muchos años, dado que el nivel de estrés diario, de combinar trabajo y estudios, no le permitía mantener una dieta sana y equilibrada. Pero hace tres años empezó a tener problemas de salud, insomnio y falta de energía, lo que acabó derivando en un ingreso en urgencias. Los médicos le recetaron pastillas para suministrarle las vitaminas y nutrientes que la mala alimentación no le aportaba. Pero quiso afrontar el problema de raíz, hizo caso omiso a los médicos y optó por iniciar unos hábitos de vida más saludables.

el hecho de estar en forma o tener una buena figura no significa que sea saludable

Esta joven californiana está en contra de las dietas estrictas porque prohíben alimentos necesarios para nuestro cuerpo. Hay que comer carbohidratos, proteínas y grasas, en su justa medida. "No hay atajos, el cuerpo necesita energía, combustible". La clave reside en que no hay que pasarlo mal para moldear tu cuerpo, porque privarte de lo que te gusta no creará otra cosa que ansiedad y frustración. Cuando abrió su perfil de Instagram, sus consejos causaron sensación y corrieron como la pólvora, por lo que decidió editar una guía de entrenamiento y nutrición en 12 semanas.

Anna Victoria lo tiene claro: no quiere vivir en un gimnasio. Y por eso apuesta por un poco de ejercicio, una alimentación equilibrada, unos hábitos de vida saludables y, sobre todo, "quererte a ti mismo", porque los pequeños cambios te harán ver "lo fuerte que realmente eres".

Exhibir sus michelines ha causado una buena aceptación entre sus más de un millón de seguidoras, que agradecen la naturalidad y sinceridad de la californiana y su valentía a la hora de mostrarse en una pose 'imperfecta'. "Quiero que sepáis que si se os arruga la piel de la zona del estómago al sentaros o tenéis 'michelines' no hay por qué odiarlos ni avergonzarse de ellos", añadía esta gurú de la vida sana.