El aplaudido texto de una madre que explica por qué no se arregla como antes

La maternidad es una de las cosas más importantes y más bonitas en la vida de una mujer, pero también una de las más duras. Por este motivo las prioridades cambian cuando hay que cuidar de los hijos y no se trata de un cambio a peor, si no de otra etapa.

Esto es lo que ha explicado Amy Weatherday, madre de tres hijos, tras quedar con una amiga a la que hacía mucho tiempo que no veía. Quedaron para comer y la chica le recriminó que llevase zapatillas deportivas y fuese sin maquillar, algo que parece que no era lo habitual en Amy años atrás.

"En una vida pasada, en una galaxia muy lejana, yo era la chica que siempre vestía con cuñas y tops de moda. Nunca iba sin maquillaje y siempre llevaba el pelo arreglado. Siempre llevaba joyas, brillo de labios y mucha base de maquillaje. Fui votada como la "chica más femenina" y la que "mejor sabía ir con tacones"", empieza hablando en su mensaje de Facebook.

Amy continúa explicando que tras despedirse de su amiga se quedó pensando en esas palabras y por eso quería compartir su reflexión:. "¿Más dejada?" Su tercer hijo sin duda había hecho que cambiase muchas cosas de su día a día pero no se sentía que estaba "más dejada".

"Ahora confío más en mi. Estoy más segura de mí misma. Es menos probable que llore por un ruptura sentimental o me pierda una noche con mis hijas por llevar el pelo sucio. Es menos probable que caiga en una depresión leve porque no le guste a alguien o que mi inseguridad crezca porque no me inviten a una fiesta".

"La verdad es que ahora me gusto más, definitivamente más que antes. No volvería a esa chica con el pelo bonito para todos y vaqueros ajustados. ¿Por qué seguimos usando esta frase? ¿Por qué seguimos llamando a las mamás y las mujeres adultas "dejadas" solo porque ya no les importa estar al día de las Kardashians y las Taylor Swifts y las todas las muñecas Barbie del mundo?"

"Ponte el maquillaje cuando puedas, arréglate el pelo cuando tengas tiempo, mímate, cuídate, comprate ropa nueva y no te atrevas a sentirte mal por un segundo. Antes las cosas externas te definían, ya no. No te definen porque son cosas y tú eres tú, hay una gran diferencia entre los dos."

Y concluye: "Eres más que una cara bonita. Eres madre, eres hermana, eres amante, eres una luchadora, eres una guerrera. Eres hija y eres estudiante. Eres maestra, eres una soñadora. Eres creadora"

