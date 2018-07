Ashton Kutcher, James Corden y Danny Masterson ¡montan un grupo!

Todo esto ocurría en su programa The Late Late Show. Corden, que también es padre, decidió reclutar a un par de papis más para montar ¡una “dad band” como es debido! ¡The Puff Daddies! Y qué mejores compañeros que Ashton Kutcher y Danny Masterson que, ataviados con sudaderas anchas, pantalones a lo MC Hammer y Baby Björns, interpretaron su –hasta el momento- único single: "I'm a Dad", con frases como "I don't play games except for peek-a-boo / When I talk about my baby girl I don't mean you", "I mean my literal baby and that's a fact / Like the sheep goes baaa and the duck goes quack", [“No juego excepto al cu-cu-trás / Cuando hablo de mi “baby” no me refiero a ti” / “Hablo literalmente de mi baby (bebé) y eso es un hecho / Como que las ovejas hacen beeee y los patos cua-cua”], y así una gran colección de frases con contenido de sobra conocido por los que somos papis o mamis.

El momento álgido de la canción, fue cuando los tres se pusieron a lanzarse a los bebés de plástico entre ellos… Tal vez no apto para ojos sensibles.