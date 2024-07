AuronPlay apoya a Anuel AA ante la polémica sobre su actuación en La Velada 4: "No se escuchaba lo mismo que en el stream"

AuronPlay es uno de los muchos creadores que estaban invitados a La Velada del Año 4.

Y uno de los pocos qué se ha pronunciado acerca de la polémica que surgió la noche del evento en el estadio Santiago Bernabéu.

Según muchos usuarios, la actuación del cantante Anuel AA , fue terriblemente desastrosa, después de esperar varias horas el artista apenas canto 3 canciones y en unas condiciones cuestionables.

Tras la disputa en redes sociales, algunos creadores como Luzu, El Xokas, y en este caso AuronPlay se habrían pronunciado acerca de la disputa con el puertorriqueño. Eso sí, de forma distinta, pues los dos primeros han confirmado que el artista tuvo actitudes impropias, mientras que el tercero parece dar un refuerzo positivo al cantante.

Lo ha hecho mediante un directo en su canal de Twitch, donde un espectador le ha preguntado acerca de como se escuchó el show de Anuel AA en directo en el propio estadio. A lo que el youtuber ha contestado con una sinceridad que ha abierto un debate entre los espectadores.

"No se escuchaba como en el stream, porque ahí parecía una psicofonía"

Según todos los usuarios es evidente que el sonido no era positivo, pero según ha comentado AuronPlay en directo no se escuchaba tan mal, "No se escuchaba como en el stream, porque ahí parecía una psicofonía", respondió el youtuber aclarando que en el Bernabéu realmente no escuchaba como en el directo de la plataforma.

Además, el creador ha comentado también que el artista comenzó su espectáculo diciendo que estaba malo, por lo que no estaría en su prime —su mejor momento—.

La polémica fue el tema que englobó toda la transmisión en vivo del catalán, ya que después continuó hablando de los mensajes que Anuel AA le había dejado en redes sociales a su compañero y amigo Ibai.

"¿Lo de Ibai que es? Haces un evento de la ostia, pagas a Anuel su caché, que no sé cuál es, pero supongo que es alto, y encima sube al avión y te dice que eres un lamebicho.Esto es historia de Internet", comentaba el streamer entre risas.