Críticas a Quevedo: las redes tildan de sexista la letra de '14 febreros', su colaboración con Sin Nombre

Quevedo ha vuelto con el lanzamiento de su esperado segundo disco, Buenas noches, donde comparte con el mundo 18 canciones donde la fama y el sexo son dos de los temas protagonistas.

El artista, que decidió tomarse un descanso profesional a principios de años porque no estaba disfrutando de lo que estaba haciendo. Unos meses después, el canario está de vuelta por todo lo alto, lo que implica irremediablemente recibir críticas.

Eso es lo que está ocurriendo, sobre todo, con una de las canciones del álbum: 14 febreros, su colaboración con Sin Nombre. En ella, Quevedo comienza cantando cuatro versos: "Llevo enamora'o de ti, bebé, desde primaria / Pero de pequeño, ma, tú no me dabas bola / Ahora que estamos grande' y que me puse lindo / Me está' escribiendo que tienes casa sola". Y sigue: "Y quizá' hoy por fin / Será el día que entre en ese agujero / Si dices que sí / Tú eres una cuero, pero eres mi cuero".

Las redes sociales están criticando con dureza esta parte de la canción, compartida con un vídeo que registra casi cuatro millones de visualizaciones en X (antes Twitter).

Son varios los usuarios que señalan un componente sexista en la letra de 14 febreros: "Me da muchísima grima y muchísimo asco que cualquier cantante se refiera a las mujeres como 'un agujero'. Escribes esta basura y encima lo publicas. ¿Nadie al volante?", critica una usuaria.

"Abordar el tema sexual una y otra vez en canciones cansa, pero es que si encima lo haces de esta forma, da pena", dice otro. "La mujer reducida a un agujero...", señala otro perfil.

Por su parte, el usuario @otackofall compara la letra de esta canción con otras composiciones anteriores de Quevedo, señalando que "hasta en la cosificación de la mujer había un respeto, formal, aunque fuera, en la música de antes", señala.

Letra completa de '14 febreros', de Quevedo y Sin Nombre

Llevo enamora'o de ti, bebé, desde primaria

Pero de pequeño, ma, tú no me dabas bola

Ahora que estamos grande' y que me puse lindo

Me está' escribiendo que tienes casa sola

----

Y quizá' hoy por fin

Será el día que entre en ese agujero

Si dices que sí

Tú eres una cuero, pero eres mi cuero

Vo'a llegar a tu casa con "Bandolero"

Puesto a todo volumen pa' subirme el ego

Quizá' hoy al fin

Llevó detrás de esa pussy catorce febrero'

----

Me acuerdo de pequeño, me gustabas en el cole

Y a los 15 me la pasaba viéndote jugar vóley

Mami, yo estaba claro que tú no sabía' mi nombre

Pero no importa, yo llevo enchochado de ti desde entonce'

Una vez te vi en la universidad

Y tú estabas convencida de que ya me conocía'

Y yo negándolo, hasta me contradecía

Diciendo que no era yo y solo se me parecía

Ah-ay, no olvido el bachillerato ni tu gato

No entiendo qué le veía', yo sabía que no era un santo

Te dejaste ahora, ¿cuánto es que tardaron en dejarlo?

Seguro que tuvieron que ser uno' año' largo'

----

Pero ahora estamo' aquí (-quí), solo tú y yo (Yo)

Cuando me hablaste, el corazón se me paró (Yah)

Y me acordé de eso' momentos donde no me dabas bola

Hasta que vi el mensaje: "Tengo casa sola"

----

Y dije: "Joder, por fin" (Uh)

Será el día que entre en ese agujero (Yeah)

Si dices que sí (Que sí)

Tú eres una cuero, pero eres mi cuero (Mi cuero)

Vo'a llegar a tu casa con "Bandolero" (Ey)

Puesto a todo volumen pa' subirme el ego (Uh)

Quizá' hoy al fin

Llevó detrás de esa pussy catorce febrero'-ro'-ro'-ro'

----

Si te contara toa' las vece' que te he imaginado en cuera

Dándote pila de ñema a la orilla del mar

Tú amarrá' con ese guare, y no hay forma que se compare

Pero tiene que entender que esto no e' personal

Te me he hecho el loco, pero te sigo de hace par

Tú ere' una perrita quisqueyana, indómita

Yo te lo dije, que ese culo te lo voy a maltrata'

Pero primero una incógnita

Dime si quieres krippy o quieres haze

Si es por ese culo yo termino de mamey

Me agarraste en alta, pide to' lo que tú quiera'

Meno' que yo te la eche afuera, yeah

----

(Woh-oh, woh; ay, sí)

Yo dejo que me manipule

(Si ese toto sabe así como se ve)

(Woh-oh, woh) Ay, sí

Tanta' vece' que me lo soñé

----

Y hoy por fin

Será el día que entre en ese agujero

Dime que sí (Yeah)

Tú ere' un cuero, pero e' mi cuero

Vo'a llegar a tu casa con "Bandolero"

A todo volumen pa' subirme el ego

Quizá hoy por fin

Llevó atrá' de ese culo catorce febreros, yo