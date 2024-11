Quevedo y Aitana se unen en 'Gran Vía': así suena este tema con sabor a éxito

Te interesa

Que los fans hayan conocido la existencia de la colaboración entre Quevedo y Aitana desde hace más de un año no ha hecho más que acrecentar la expectación en torno a esta canción. El canario ha publicado Gran Vía, su tan esperado tándem contenido en su nuevo álbum Buenas Noches, donde dos de los artistas jóvenes más destacados del panorama combinan su estilos con maestría.

Aitana y Quevedo: la historia de su colaboración

Fue en 2023 cuando las redes sociales se hicieron eco cuando Quevedo avanzó parte de un tema suyo a través de uno de sus directos en Instagram. Durante unas milésimas de segundo, pudimos escuchar una voz femenina, de la que muchos auguraban de que se trataba de Aitana.

Sobre esta filtración, Aitana se pronunció en redes. La subcampeona de Operación Triunfo 2017, respondió de forma muy escueta, sin apenas soltar prenda. "¿Qué te puedo decir?", le dijo a un fan en redes con el que le preguntaba respecto a esta colaboración.

No obstante, la intérprete de miamor no dudó en dejar con la miel en los labios a sus fans con las declaraciones respecto a este tema."Sabréis cosas pronto. Lo contará él, porque es suya. Creo que la gente va a flipar, es fuerte, muy guay, me encanta. Es un estilo más de Quevedo, pero obviamente con mi toque. La letra es muy empoderadora. Muchas veces, cuando se hacían colaboraciones de este tipo, era el hombre el que llevaba las riendas, pero aquí no", explicaba.

Las alarmas volvieron a sonar con una de las últimas publicaciones de Aitana, donde escribía en el pie de foto: "Madrid". El nombre de la ciudad también apareció en el adelanto de este tema. ¿Tal vez una pista para avanzar la llegada inminente de este tema?

Con el estreno de este lanzamiento, se cierra un círculo después de meses de especulaciones y nerviosismo por parte del público de ambos artistas.