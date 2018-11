Descubre el 'Rainbow Teeth': maquilla tus dientes para que combinen con el resto de tu look

En los últimos años han aparecido multitud de tendencias que, a simple vista, nos pueden parecer absurdas. Dientes en las uñas, pizza con purpurina... Además, la redes sociales han ayudado a que estas "locuras" se conviertan en los más deseado. ¿Lo último? Llevar los dientes maquillados.

El 'Rainbow Teeth', es decir, el maquillaje para dientes, es la última creación de David Silverstein, que asegura que "lo estamos viendo cada vez en más lugares. Desde una discoteca hasta un lugar de trabajo super fashion".

Silverstein ha puesto a la venta el esmalte dental Chrom, un producto que puede durar hasta 24 horas. Para eliminarlo solo tendremos que cepillarnos los dientes como lo hacemos habitualmente.

Este esmalte, disponible por 18 dólares, no tiene sabor y promete no dejar manchas permanentes en la boca ni los dientes. El producto ha sido aprobado por el Federal Food, DRUG And Cosmetic Act de Estados Unidos, así que no es perjudicial para la salud.