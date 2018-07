La divertida reacción de esta adorable abuela probando Snapchat arrasa en la red

¿Cómo explicas a una abuela que a través del móvil puede convertir su rostro en el de una celebrity? Mejor dejárselo probar y... ¡reírse sin parar con su reacción!

Snapchat está suponiendo una revolución en el mundo de las nuevas tecnologías y la comunicación. Cada día más de 100 millones de personas comparten vídeos en esta plataforma, lo que está convirtiéndola en todo un fenómeno. En Estados Unidos el 60% de los jóvenes entre 13 y 34 años la utilizan diariamente.

Charley Stillwell decidió probar Snapchat con su abuela, convirtiendo su cara en rostros tan populares como Beyoncé, Marilyn Monroe y aplicando otros filtros de esta popular aplicación. ¡Su reacción no tiene desperdicio! Esta entrañable abuela es de lo más cachondo, y su risa es tan contagiosa que ningún miembro de la familia puede evitar desternillarse. Se lo pasa tan bien que no puede parar de repetir ¡next one! ¡next one!

Más de 4 millones de personas han visto el vídeo en el perfil de Charley y miles de ellas lo han compartido, haciéndolo viral. ¿Y tú, aún no te has contagiado de la risa de esta abuela snapchatera?