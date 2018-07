Esta es la demostración de que el 'fenómeno fan' no entiende de edad

El fenómeno fan no entiende de edad, y si no que se lo digan a esta abuela tan genial que al ver a su ídolo no puede contener la emoción. Es, simplemente, ¡maravillosa!

No hemos podido resistirnos a la ternura de esta abuela tan marchosa que al ver a su ídolo, Robbie Williams, no puede contener la emoción. En el vídeo, el que parece ser su nieto, graba el momentazo en el que el cantante sale al escenario y acto seguido enfoca a su maravillosa abuela, que no para de echarse las manos a la cabeza por ver a su ídolo. ¿Quién dijo que el fenómeno fan era solo cosas de adolescentes? ¡Esta es la demostración de que no es así! Y no nos puede gustar más...