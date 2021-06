Formentera es E.T.: la foto de un astronauta que convierte la isla en el mítico extraterrestre

Formentera ya no es Formentera. Después de ver esta foto hecha desde el espacio, Formentera será E.T. El astronauta francés Thomas Pesquet la ha compartido en Twitter consiguiendo más de 5.000 me gusta en menos de 12 horas.

Al sur de Ibiza hay una isla, Formentera, que tiene forma de E.T. El extraterrestre.

El astronauta francés Thomas Pesquet lo ha descubierto en uno de sus viajes espaciales y no ha podido evitar compartir la imagen en Twitter. "Nunca he tenido mucha imaginación, pero su forma me recuerda a ET", ha escrito el piloto espacial, que ha compartido una imagen del sudeste de la isla. La foto ha conseguido más de 5.000 me gusta en menos de 24 horas.

La imagen tiene truco porque Formentera está girada. Pesquet le ha dado una giro de más de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero como dice la canción "todo depende, de según como se mire, todo depende".

Formentera al sur de Ibiza // Wikimedia Commons

La prueba de que Pesquet está en lo cierto es este montaje del usuario MusicAndTruth. Casi no hay diferencias.

J.J.G. (@garabateoletras) ha ido un paso más y ha encontrado un primo hermano en Venezuela, en concreto en la Península de Paraguaná.