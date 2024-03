Hiba Abouk cuenta una sorprendente anécdota por su parecido con Angelina Jolie

La residencia de Hiba Abouk durante una larga temporada en París hizo que la actriz acudiese a diferentes eventos y estrenos relacionados con el ámbito cinematográfico.

La protagonista de Eva & Nicole ha contado en un programa de televisión cómo, durante el estreno de Babylon en la capital francesa, su parecido con Angelina Jolie dejó patidifuso al mismísimo Brad Pitt.

“Pasó a mi lado como diciendo: Está Angelina”, ha recordado Hiba Abouk entre risas. No es de extrañar, ya que se trata de un parecido más que razonable el que comparten ambas intérpretes. “Con la orden de alejamiento o vete tú a saber lo que tienen”, ha rematado.

La presencia del sorprendido protagonista del film estaba más que justificada e Hiba Abouk ha comentado cómo se desarrolló el episodio. “Luego me saludó. No sabía quién era, pero como se había quedado en shock y se había dado cuenta de que yo me había dado cuenta de que estaba mirando más de la cuenta, rompió eso diciendo hola. Y se fue”, ha recordado.

“He de decir que era una sala cerrada, había unos pocos invitados”, ha justificado la actriz. “La actriz de Babylon, una de las chicas, Li Jun Li, es amiga mía, por eso estaba allí. Es verdad que luego él le comentó: es que se parece un montón a Angelina”, ha explicado.

Una divertida anécdota a costa de uno de los actores más famosos del mundo.