La historia de 'Pesesín', el pez que se quedó al cuidado de los vecinos sin que se supiera quién es su dueño, arrasa en Twitter

Pesesín no ha podido ir de vacaciones con sus dueños pero ellos lo tenían todo muy bien calculado: lo han dejado en el portal del edificio acompañado de una nota con instrucciones muy precisas para que los vecinos lo cuiden . El problema es que se han olvidado de algo muy importante, y es que no han especificado quiénes son.

La historia de Pesesín es una de esas anécdotas que puede ocurrir en época de vacaciones y normalmente pasa desapercibida. Sin embargo, una inquilina del edificio donde vive el pez con sus dueños ha colgado varias fotografías en Twitter ya ha hecho un seguimiento de todo lo que ha ido pasando desde que el animal está al cuidado de los vecinos.

Sin esperarlo, la publicación que colgó Nuria se ha vuelto viral. De momento, ha superado los 65.000 me gusta y casi ha alcanzado los 40.000 retweets, pero, sobre todo, cuenta con muchos comentarios alabando lo buena que es la comunidad en la que el pez vive.

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

En el post, la inquilina explica que el dueño dejó en el portal al animal para que los demás vecinos lo cuidasen. En una de las imágenes que adjunta, se pueden leer las instrucciones que escribió en una nota: "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer, sólo se le debe echar una vez al día. Dejo la comida y un cuadro para saber cuándo comió". En la hoja se puede ver una tabla con los días de la semana para que los vecinos puedan organizarse más fácilmente.

Además, en la nota se pueden leer varios comentarios de los inquilinos en el que especifican todo lo que hacen: "se le cambió el agua a Pesesín el lunes 3 y mientras tanto estuvo nadando un poco en el lavabo. ¡Pásalo estupendo!". Ante la incógnita por saber quién es el propietario del animal, algunos han preferido dejar clara la duda sobre el papel y preguntar "¿¿¿¿quién es el dueño????".

Para dejar a todo el mundo tranquilo, Nuria continúa explicando en sus publicaciones que "el día que pone que se quedó sin comida los del 4° fueron a comprarle un bote nuevo". También comenta que "todo el bloque está intrigadísimo" para saber "quién lo ha dejado ahí".

Que se llama PESESÍN un nombre que me parece francamente INCREÍBLE para un pez y la gente deja avisos cuando le dan lo comer etc — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Y nada es muy guapo y está ahí a lo suyo nadando tranquilo etc y todo el bloque está intrigadísimo con quién lo ha dejado ahí. — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Ah y el día que pone que se quedó sin comida los del 4° fueron a comprarle un bote nuevo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Parece que el 13 de julio es el último día que Pesesín estará sin dueño, ¡a ver si podemos saber el desenlace de la historia!