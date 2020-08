El importante mensaje de la abuela Rosario sobre las mascarillas que arrasa en Twitter

Un joven tuitero ha compartido un vídeo de su abuela Rosario lanzando un mensaje a la población que está arrasando en la red. Con mucha gracia, la mujer explica que antes "nos quejábamos de que no teníamos mascarillas y que ahora no nos las queremos poner". Además de darnos divertidas instrucciones de cómo ponerlas correctamente e "ir a la moda".

El tuitero Gonzz Monster decidió publicar un vídeo de su abuela Rosario para hacer un llamamiento a la población que ya supera las 60.000 reproducciones y se ha compartido cientos de veces.

″¡Hola! Soy la Rosario, ¿sabéis quién no se ha ido de vacaciones? Yo, yo no me he ido ni me pienso ir porque con la que está cayendo... y uno que tampoco se ha ido es el coronavirus", empieza explicando la mujer con mucho desparpajo.

"Antes nos quejábamos porque no teníamos mascarilla y ahora que las tenemos, ¿no nos las vamos a poner? ¡Anda ya! ¡Qué os quejáis por todo!", continúa para todas aquellas personas que se niegan a usar la mascarilla para prevenir contagios.

A continuación, Rosario saca una mochila y empieza a enseñar sus complementos de "moda" como un sombrero o unos collares. "¿Qué necesidad tenéis de ir así?", dice mientras aparece con una mascarilla colgando de la oreja, otra en la barbilla y otras dos colgando del brazo; "Cuando lo que realmente necesitamos es algo tan básico como esto", continúa luciendo una mascarilla bien puesta.

"Si este verano no vas a la moda, es porque no quieres. En tu boca está la elección de parar esto cuanto antes. Y lo haremos juntos", concluye para finalizar con un divertido "'Acho, póntela!"