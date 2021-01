Intenta teñir el pelo a su madre en casa y acaba dejándola como "a la bruja de Narnia"

Muchas han sido las personas que, durante los meses de confinamiento como consecuencia de la pandemia del coronavirus, han tenido que recurrir a tratamientos caseros para el pelo ante la imposibilidad de acudir a una peluquería. Y muchos de ellos han acabado en tragedia.

Este ha sido el caso de una mujer británica que, ante la nueva normativa de confinamientos impuestos por el Reino Unido por una nueva ola de contagios, ha recurrido a su hijo para que la tiña el pelo del rubio.

El hijo, que no dudo en aceptar el reto, a pesar de no tener experiencia. Decidió grabar para TikTok el proceso y el vídeo que ha acabado subiendo a la plataforma no tiene desperdicio.

Al principio, el chico se sentía confiado. Poniéndose unos guantes negros comenzaba el proceso de decoloración siguiendo las instrucciones del producto y de su madre. "Parece que está quedando bien. Creo que la gente no se dará cuenta de que lo he hecho yo", decía esperanzado al terminar de aplicar el tinte sobre la cabeza de su madre.

Sin embargo, tras el aclarado, se mascaba la tragedia. "Oh, no, pareces la Bruja Blanca de Narnia, mamá" comenzaba a gritar el chico preocupado al ver el resultado. "Te pareces a la casa de Bob Esponja" seguía diciendo mientras su madre , visiblemente decepcionada, le sugería que "dejara de grabarla".

El vídeo, pronto se ha hecho viral en la plataforma. Especialmente entre la comunidad de seguidores del británico, famoso por subir contenidos con los que ha logrado acumular en poco tiempo más de 100.000 seguidores.