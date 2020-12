Stay Homas, el fenómeno musical del confinamiento, publica 'Agua', su primer álbum

El 2020 lo recordaremos con el año del coronavirus, de la pandemia que nos obligó a estar confinados en casa. Sin embargo, de lo malo siempre sale algo bueno y el ejemplo es Stay Homas, el grupo de amigos que alegró el encierro con su música.

Tras triunfar en la red con sus canciones y colaboraciones que reunieron en Desconfination, Klaus, Guillem y Rai presentan su primer álbum, titulado Agua.

El disco está formado por 12 canciones, entre ellas está 'Cacatúa' que es la carta de presentación de este trabajo. El tema establece una conexión entre Barcelona y Puerto Rico gracias a la colaboración de PJ Sin Suela, uno de los máximos exponentes del urbano alternativo que ha colaborado, entre muchos otros, con Bad Bunny.

'Cacatúa' lleva el característico sonido y buen rollo de Stay Homas, que transmiten frescura y buena energía a través de la música. Además, también demuestran que no hay estilo que se les resista y se atreven con un sonido más tropical y urbano. El single viene acompañado de un colorido vídeo dirigido por Cristobal Quesada.

Stay Homas presentará Agua en una gira de más de veinte conciertos que pasará por las principales ciudades de España, Europa y Latinoamérica. Un tour que promete superar la buena acogida que han tenido sus directos en 2020 y que, a pesar de las limitaciones, la banda hizo sold out en Madrid y en Barcelona.

A través de las redes sociales, los miembros del grupo han reflexionado sobre su éxito y la llegada de este álbum: "Hace menos de 9 meses Stay Homas no existía. Sólo tres tíos en una terraza haciendo canciones por las risas. Hoy salimos de la terraza con un disco, pero con las mismas risas. Ver como ha crecido todo esto nos hace flipar a un nivel épico. Mil gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta historia, esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros".

LETRA DE 'CACATÚA' DE STAY HOMAS Y PJ SIN SUELA

Ya huele, cacareando hasta por la radio

Ya huele, sabelotodo que estás patrás

Ya huele, chapistería por todo el barrio

Ya huele, estoy tranquilo no te viá escuchar

Y si te pilla bailando te come la oreja

Mucho piki-piki pero nunca entre rejas

Todo fantasmadas, blasfemias, y quejas

Eres un bocachancla ni sobras me dejas

Lo saben desde Barcelona hasta Puerto Rico,

Que tú eres una Cacatúa.

Están hablando de más.

Eres una Cacacatúa!

Están hablando de más.

Estás hablando mucha mielda... Sin Suela!

Hablemos de temas que valgan la pena, nena

Que si solo tenemos una noche quiero que

sea buena

Sin problemas ni cinemas, sus películas

son falsas

Y yo estoy pa’ patear las embustes

Como Barça

No me hables de marcas, ninguna me hace falta

No hay pista que yo no parta, más fácil que un

juego de cartas

Dime qué presumes y te digo qué careces

Dame lo que quieres, yo te doy lo que mereces

Mucho carro, mucho money, mucha ropa

Pero poca letra dentro de la sopa

¡Uy! Qué peste, me huele a chota

Estás hablando, Cacatúa, cierra la boca