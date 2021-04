Jungly Nestlé: por qué algunos supermercados han tenido que limitar el número de tabletas que se pueden comprar

En 2016 dejó de fabricarse por no tener suficientes venta s y ahora este chocolate arrasa. Algunos supermercados han decidido limitar el número de tabletas que puede comprar un cliente. Esta es la historia del nuevo fenómeno viral.

Quizás has oído hablar del chocolate Nestlé Jungly, pero probablemente ni lo hayas visto es el supermercado. No es que no se venda, es que está arrasando, hasta el punto de que algunos supermercados han tenido que tomar una decisión drástica. Han puesto límite al número de tabletas que se puede llevar un cliente.

Esta es una historia curiosa porque las tabletas Nestlé Jungly, que arrasaba en los 90, dejaron de fabricarse en 2016. El motivo lo explicó la propia compañía a través de Twitter.

"El chocolate Jungly dejó de comercializarse porque, pese a nuestros esfuerzos por dar a conocer sus características no recibió la acogida esperada por parte del público consumidor", decía el mensaje que publicaron en Twitter en agosto de aquel año.

Muchos seguidores de este producto se quedaron desolados y se dedicaron a utilizar las redes sociales para pedir que volviese a venderse el producto. Incluso en 2018 se llegó a activar una campaña en Change.org para recoger firmas que ayudasen al regreso. Y hasta en junio de 2020 se publicó un artículo en la revista Binary suplicando su regreso: ¿Por qué nos dejaste Nestle Jungly?

Cuatro años y cuatro meses después del final del chocolate Nestlé Jungle, "porque no lo quisieron lo suficiente en su momento", en enero de 2021 los fans de la tableta consiguieron su objetivo. "Hola, ¿no sabes todavía la noticia? Mira el perfil de @chocolatenestle que te gustará la idea 🔝", fue la buena noticia que le dio la compañía a un fan de la tableta.

Subastada por 12.500 euros

La tarjeta dorada de la tableta dorada de Willy Wonka no tiene nada que hacer con la primera tableta del regreso del chocolate Nestlé Jungly. Se subastó en enero y la puja se cerró en 12.500 euros (en condiciones normales su precio no llega a 1,5 euros). El dinero de la recaudación se destinó a proyectos de biodiversidad en el norte de España con el apoyo de Fundación Global Nature.

Quien pagó esa cantidad no fue otro que Ibai Llanos, lo que ayudó a la compañía a impulsar (aún más) el relanzamiento del deseado producto.

Límite de compras

Su vuelta a los supermercados ha causado un auténtico furor entre los nostálgicos de este producto. No pagan tanto dinero, pero lo agotan en algunos supermercados y en otros han tomado una decisión drástica para no quedarse sin stock: limitar el número de tabletas por comprador. En algunos dejan comprar 18, mientras que en otros cortan el grifo en seis.

La propia compañía ha tenido que publicar en Twitter el listado de establecimientos en los que está disponible el producto.

La decepción de los cromos

La vuelta de Nestlé Jungly viene con decepción para los seguidores del producto. No se compraba solo por ser una tableta de chocolate con leche con el interior de galleta, había una característica más: los cromos o también llamadas Jungly-fichas, los cromos de animales que se incluían en el pasado.

La compañía ya ha avisado que está trabajando en ello.