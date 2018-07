Una madre con sobrepeso recibe mofas en el gimnasio y ella les responde así en las redes sociales

A pesar de estar viviendo en el siglo XXI, hay comentarios y comportamientos que no no deberían de ocurrir pero que, muy a nuestro pesar, siguen sucediendo. Y sino que se lo digan a Brittany Michelle Hines, una joven de 26 años que ha denunciado a través de su perfil de Facebook el acoso que está recibiendo en su gimnasio por parte de un grupo de usuarios.

La chica, que reconoce estar por encima del peso recomendado, asegura haber recibido comentarios muy desagradables sobre este tema, hasta el punto de haber acabado llorando en los vestuarios del gimnasio. Pero harta de tener que esconderse, Brittany ha decidido dedicarle una respuesta muy contundente a todos aquellos que se han metido con su físico. Y es que resulta que el sobrepeso de la joven sería debido, en gran parte, por el hecho de haber sido madre en los últimos meses. Así pues, a pesar de haber engordado un poco por el embarazo, Brittany está trabajando muy duro para recuperar su figura y lo ha demostrado con varias fotos en Facebook: en tan solo siete meses la chica ha perdido 31 kilos y su colesterol vuelve a estar por debajo de los indicadores normales.

Todo ello acompañado de un mensaje muy duro contra esta gente: "Hoy no he salido de casa para impresionaros. Hoy he venido al gimnasio para impresionarme a mi misma y para hacer que mi hijo este orgulloso de su madre"

Esperemos que con esta respuesta no tenga que dar más explicaciones sobre su físico.