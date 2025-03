Así fue la historia de abusos sexuales que relató Ana Peleteiro sobre su expareja

Ana Peleteiro no para de demostrar por qué es una de las deportistas españolas más importantes de nuestro país. Su último logro ha sido alzarse con el oro en el campeonato europeo indoor en triple salto, con una marca de 14,37 metros.

La medallista olímpica compagina su faceta como deportista de élite con la de madre e, incluso, la de influencer, pues utiliza las redes sociales para mostrarse fuera del atletismo.

Tanto es así que conocemos la familia que ha formado y sus orígenes, pero también escuchamos de su boca una historia dura que la gallega tuvo que atravesar: ser víctima de agresión sexual por parte de una expareja.

El duro relato de Ana Peleteiro

Fue en diciembre de 2024 cuando Ana Peleteiro se abrió con sus seguidores para relatar una historia que denuncia haber vivido. Lo hizo bajo un trend de Tik Tok ('Y aún así me quedé') en el que se mostraban los malos comportamientos de las parejas, los cuales no suponían el fin de la relación.

La deportista publicó un vídeo en su cuenta personal en el que relataba haber sufrido malos tratos y abusos sexuales por parte de una expareja. "Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces", comenzaba diciendo. Según su testimonio, su expareja ocultaba su relación con ella de manera pública y acumulaba una ristra de mentiras sobre supuestas amistades que en realidad eran algo más.

"Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque 'el que no sabe no estropea'. Y aún así, me quedé. Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cosas del día a día. Y aún así, me quedé. Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Eran como amantes. Yo en ese momento, obviamente no lo sabía. Ahora sí. Y aún así me quedé, porque me lo creía", expresó bajo el movimiento viral de exponer relaciones tóxicas e, incluso, de maltrato.

"Se ponía un cristal templado, que no permitía ver el teléfono, a no ser que estuvieses de frente, porque decía que no paraba de mirarle el teléfono cada vez que escribía. Y aún así, me quedé. Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y aún así, me quedé", relató.

Por último, Peleteiro expuso lo más duro: "Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aún así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aún así me quedé".

La repsuesta de uno de sus exnovios

Aunque realmente la gallega no mencionaba en ningún momento en el nombre de la expareja a la que hace alusión, muchos medios apuntaron a Nelson Évora, a quien conoció en 2016 cuando ambos tenían el mismo entrenador y ella tenía 20 años.

Por ello, el deportista portugués se manifestó a través de redes sociales. "En seguimiento de las noticias que han estado circulando y que involucran mi nombre, me gustaría expresar mi empatía por Ana y por todas las mujeres y hombres que pasan por este tipo de situaciones. La persona objeto de esta historia no soy yo. Por lo tanto, les agradecería que no me asociaran a este testimonio, bajo pena de consecuencias legales", manifestó.