Una niña de 6 años triunfa en redes con su ingeniosa (y realista) respuesta a un ejercicio de clase

Julia, una niña argentina de 6 años, se ha convertido en toda una estrella en Twitter después de que se viralizase su ejercicio de clase.

La tarea consistía en plasmar en un papel, a base de dibujos, una "noticia del finde", es decir, algo que los propios niños hubieran hecho, dicho o escuchado.

Así, la pequeña Julia se dispuso a dibujar su "noticia del finde": Julia fue a casa de su prima a jugar, y además aprovecharon para 'entrenar' a su perro, llamado Oso.

"Me fui a casa de mi prima Drusi y entrenamos a su perro Oso'", se puede leer al lado del dibujo de una niña, un poco malhumorada, y un perro. "Oso la concha de tu madre", le dice la niña al perro.

Suponemos que eso de adiestrar al can no fue tarea fácil, y a juzgar por la expresión de la niña del dibujo, Oso parece que no obedecía a los entrenamientos...

"Julia, seis años, haciendo periodismo del bueno: cita directa sin editar. Periodismo verdad", decían en redes.