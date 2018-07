¡Olvídate del #mannequinchallenge! 2017 empieza con un nuevo reto de la mano de Demi Lovato

El 2017 empieza con un nuevo reto viral y cómo no, ¡os lo enseñamos!

El nuevo challenge viral que abre el 2017 tiene como protagonista, ni más ni menos, que a la mismísima Demi Lovato. Dijimos adiós al 2016 con el ya famoso reto del #mannequinchallenge y no podíamos abrir el 2017 sin uno nuevo. El reto en cuestión, bautizado como #DemiLovatoChallenge surge de la actitud tan inspiradora de la cantante. En el pasado la intérprete de Cool For The Summer vivió momentos oscuros en los que se dejó consumir por sus adicciones y por la bipolaridad.

Sin embargo, con el tiempo, Lovato decidió que era hora de salir del foso y volver a brillar, así que buscó ayuda profesional, se refugió en la música, el ejercicio y la buena alimentación, y así fue como consiguió superar su situación y dar ejemplo a muchas jóvenes y mujeres.

De esta transformación nació I Feel Like Demi Lovato, canción creada por la rapera Kandi Reign, inspirada en la actitud tan divertida de la ex-estrella Disney. Reing compartió con sus seguidores los pasos de baile con los que ella y su crew acompañan este tema, y al ser pasos tan pegajosos como la canción, casi de inmediato un gran número de personas decidió hacer su propia versión y compartir el resultado con el mundo entero usando la etiqueta #DemiLovatoChallenge.

El reto llegó a la mismísima Lovato, a quién le encantó la idea.

Ya va siendo hora de que Demi comparta su reto, ¡Incluso su hermana lo ha hecho!