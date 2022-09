Omar Montes, acusado de "acoso" por subir al escenario a un joven e intentar humillarlo

Te interesa Omar Montes y La Mafia del Amor revolucionan el centro de Madrid y terminan multados por la policía

Omar Montes es uno de los traperos más importantes del país, sin embargo, también es uno de los artistas que se ha visto metido en más polémicas.

En su último concierto, en San Sebastián de los Reyes, se vivió un episodio muy curioso que sigue dando mucho de que hablar. Mientras el intérprete de Alocao estaba cantando, un joven le lanzó un mechero. Afortunadamente no le dio, aunque el riesgo de que le hubiera explotado en la cara era enorme.

Ante esto, el artista paró rápidamente su show y comenzó a gritar: "Me cago en tus muertos, el que me haya tirado el mechero. Que lo cojan". Su equipo de seguridad no tardó en encontrar al responsable y lo subieron al escenario en contra de su voluntad.

En ese momento, Omar empezó a hablar de lo sucedido: "Yo sé que el chaval ha tirado el mechero sin ánimo de hacerme daño, lo ha hecho sin querer y por eso lo vamos a perdonar. Guárdate el mechero y pórtate bien". Todo esto mientras los asistentes insultaban al chico, que se le veía muy nervioso.

Las redes arden ante el comportamiento de Omar Montes

La actitud del cantante y su equipo de seguridad no gustó nada en redes y fueron muchos los que lo acusaron de acoso y linchamiento público.

Ante todo esto, Omar Montes todavía no se ha pronunciado.