Una pareja quiere comprar 'Last Christmas' de Wham! para que no suene nunca más

Una pareja sueca se ha propuesto en recaudar 15 millones de dólares para comprar los derechos del clásico navideño Last Christmas , del dúo británico Wham! ¿El objetivo? Destruirla y q ue no vuelva a sonar nunca más.

Cada año por estas fechas, las listas de éxitos vuelven a estar copadas de temas navideños que vuelven para poner banda sonora a los últimos días del año.

Si el hit por excelencia es All I want for Christmas de Mariah Carey, que este 2022 ha vuelto a convertirse en la canción más escuchada en Navidad, hay otras canciones que tampoco se pierden la cita.

Last Christmas, el tema que lanzó el dúo británico Wham! formado por George Michael y Andrew Ridgeley en 1986, es otro de los que se cuelan cada año entre las canciones más escuchadas en Navidad.

Tanto es así que a pesar de que sea una de las favoritas para muchas personas, otras han llegado a aborrecerla, como es el caso de Tomas y Hannah Mazetti, una pareja sueca que se ha propuesto en acabar con ella.

Tal como han explicado a Daily Mail, todo empezó en una conversación entre amigos, donde Hannah explicó que cuando trabajaba en una cafetería la ponían a todas horas y que terminó odiándola. Un amigo le indicó que podía comprar los derechos de la canción, y luego destruirla para que no vuelva a sonar nunca más.

Y lo que empezó siendo una broma, se ha convertido en el objetivo de la pareja, que está recaudando fondos para que otras personas que también odian Last Christmas colaboren y así poder tirar la grabación a un vertedero nuclear finlandés "donde reposará durante al menos dos millones de años".

Tomas y Hannah, que aseguran que no tienen nada en contra de Wham! pero que no soportan la canción, han conseguido recaudar hasta este momento unos 62.000 dólares, una cifra bastante alejada del valor de la canción. ¿Conseguirán cumplir su propósito?