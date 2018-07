El peluquín de cejas, la última técnica para conseguir unas cejas pobladas

¡Los postizos vuelven a primera línea!

Hace apenas dos años la modelo Cara Delevinge declaraba la guerra a las cejas finas plantándose en photocalls de medio mundo con las cejas sin depilar y despeinadas. ¿La sorpresa? Que además de quedarle fenomenal, daba al rostro un toque natural que favorecía un montón.

En menos de lo que canta un gallo, millones de chicas se apuntaron a la moda y desterraron para siempre las pinzas de depilar.

Sin embargo, no todas las mujeres tienen la misma cantidad de pelo en las cejas. Además, el vello puede ser muy fino y si además es clarito, no se aprecia demasiado. ¡Pero no temas, hay una solución!

El maquillador de famosas como Selena Gómez o Behati Prinsloo ha mostrado en Instagram un nueva técnica para que las cejas parezcan pobladas con pelo postizo. El vídeo ya tiene más de 85 mil reproducciones y en él, el profesional enseña una pegatina transparente con vello insertado pelo a pelo con pegamento. Algo parecido al procedimiento que se usa para las pestañas postizas. Al margen de moda o tendencias, esta puede ser la técnicas perfecta para mujeres que se estén sometiendo a un tratamiento de quimioterapia o que tengan alopecia.

El tiempo de durabilidad de estas pegatinas varía dependiendo del tipo de piel de cada uno, pero lo normal es cambiarlas pasados tres meses.

Si te animas a probar esta técnica, os dejamos un tutorial donde explican el proceso paso a paso.