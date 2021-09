Un perro se cuela en la previsión meteorológica de un informativo en directo

Cuando nos preparamos para ver una previsión meteorológica, lo que nos imaginamos es al hombre del tiempo hablando de borrascas, sol y mapas de temperaturas. Eso sí, a veces las cosas pueden ir diferente a lo esperado y encontrarnos en su lugar con... ¿un perro?

Esto es lo que ocurrió en Global News Toronto, un informativo de Canadá, cuya emisión del pasado viernes se vio interrumpida por la inesperada aparición de un visitante. Así, la cadena canadiense vio cómo la presencia de un pequeño y peludo animal le arrebataba el protagonismo a su espacio climatológico.

En ese momento, el hombre del tiempo, Anthony Farnell, se encontraba describiendo la previsión meteorológica de los próximos días en el país. Fue entonces cuando un perro entró en el plano y robó el protagonismo del programa, acaparando toda la atención de los espectadores.

Sin embargo, la presencia de este animal en el plató no es una simple casualidad: Storm, que así es como se llama este can, es el perro del periodista desde hace más de una década. Durante su incursión en directo, se encontraba buscando comida mientras su dueño intentaba taparlo para que los usuarios no se percataran de su presencia, algo que finalmente fue imposible.

"Una 'tormenta' hambrienta de golosinas invadió el plató en medio del informe meteorológico de Anthony, exigiendo golosinas incluso mientras Farnell explicaba a los habitantes de Ontario el tiempo al que se enfrentarían ese fin de semana, y hablaba de los peligros que planteaba el huracán IDA más al sur", bromeaba la cadena al subir su vídeo.

Storm, un perro viral

Para muchos espectadores, el perro Storm no es un desconocido, pues el periodista Anthony Farnell lleva casi una década llevándoselo al trabajo. De hecho, ya se hizo viral en 2012 y con esta nueva aparición, ha vuelto a recobrar la popularidad que ya obtuvo en su momento.