¿Qué ves en esta pintura en la pared?

"He mirado esta imagen durante una hora intentando averiguar lo que era". Así empieza el post de Savannah Root, una usuaria de Facebook que pide ayuda para descifrar una pintada en la pared que viendo la respuesta en la red tiene múltiples interpretaciones. También pedía que quién supiese la respuesta no la dijese para no arruinar el juego al resto de usuarios.

"Una mosca muerta", "Un pájaro", "Un bicho" o incluso "Un caracol fumando sisha" son algunas de las locas respuestas que iban surgiendo en la red. Aunque algunas personas lo detectan fácilmente en pocos segundos, a otros les cuesta más dependiendo de la percepción y de cómo interpretamos las sombras.

¿Quieres saber la respuesta?

Seguramente ya lo habrás adivinado: ¡Es un vaquero! Si destacamos la parte iluminada vemos claramente el rostro del hombre con la parte derecha en sombra.