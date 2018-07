Le roban el coche por error y se lo devuelven con una nota y 30 dólares para gasolina

El pasado 25 de octubre, Erin Hatzi, una ciudadana de Portland (Oregón) denunció a la policía que alguien le había sustraído su coche. Un Subaru Impreza rojo del 2001.

El coche se encontraba aparcado enfrente de su domicilio y las cámaras de seguridad habían grabado el momento del robo. Hatzi publicó en su perfil de Facebook el vídeo (donde se puede ver a una mujer abrir el coche con una llave) para hacer un llamamiento y que la ayudasen a encontrar su automóvil.

Aun así, había algo en las imágenes que no cuadraba. No era una ladrona habitual. Estaba tranquila, no corrió ni tampoco evitó ser descubierta.

La sorpresa de la afectada llegó cuando al día siguiente se encontró su coche, en perfecto estado, aparcado en el mismo sitio donde lo había dejado. También había una nota y 30 dólares para gasolina.

Gracias a la nota, Hatzi pudo resolver el misterio. Resulta que los coches antiguos son tan parecidos entre sí que incluso algunas llaves sirven para distintos coches del mismo modelo. La confusión se produjo cuando "la ladrona", que iba a recoger el coche de una amiga (que era igual que el de Hatzi), se confundió de vehículo. No pensó que se estaba equivocando porque las llaves encajaban a la perfección y no saltó ninguna alarma.

Cuando se dio cuenta del error, dejó el coche en el mismo lugar donde lo había encontrado. Adjuntó una nota donde lo explicaba todo y también 30 dólares, por si fuera necesario rellenar el depósito de gasolina.

Al final, Erin Hatzi retiró la denuncia que había interpuesto al darse cuenta de que no existía ninguna mala intención. Desde la policía han confirmado que ya se han dado varios casos de llaves que abren distintos coches.