Los memes del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025
¡Es ya una tradición del 1 de enero! Cuando Cristina Pedroche enseña su vestido de las Campanadas, comienza la lluvia de memes. Esta vez no ha sido diferente y su look para despedir 2025 ha dado mucho juego en redes. Recopilamos los comentarios más divertidos.
Un vestido hecho con los vestidos de los 11 años anteriores: así ha sido el look de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025
El mensaje detrás del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: "Cada pieza cuenta y unidas suman"
Cristina Pedroche ha despedido 2025 con un vestido hecho a partir de los vestidos de los 11 años anteriores. Ha sido su forma de cerrar el ciclo, por si el próximo 31 de diciembre no vuelve a ponerse al frente de las Campanadas, y ha sido también una fuente de inspiración para los creadores de memes.
En cuanto la presentadora ha aparecido en pantalla con el abrigo capa homenaje a todos esos looks de Fin de Año, X se ha empezado a llenar de divertidas comparaciones. Imposible no acordarse de Joey en Friends o de cuando viajas en una compañía de bajo coste y tienes que ponerte ropa de más para poder llevar todo el equipaje.
La capa ha sido la que más juego ha dado pero el vestido que le mostró a su compañero Alberto Chicote, y a todos los telespectadores, al recibir 2026 tampoco se ha quedado exento de comparaciones.
Recopilamos algunos de los memes más divertidos del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025. ¡Hay para todos los gustos!
Dos personajes de UP en las Campanadas de Antena 3 y laSexta
No solo Alberto Chicote es el abuelo de UP, Cristina Pedroche también es un personaje de la película de Disney. La presentadora es Kevin, el pájaro que acompaña a Carl y a Russell en su aventura.
El cosplay de Kefka de FF6
Quien ha jugado al Final Fantasy no necesita más explicaciones, el resto pueden pinchar en este enlace. Una imagen que vale más que mil palabras...
Un poco de todo para merendar
No sabes si quieres dulce o salado para merendar y al final haces un sandwich con un poco de todo. ¿Será lo que le ha pasado a Cristina Pedroche con el vestido de las Campanadas?
Cristina Pedroche es Peter Griffin en 'Padre de familia'
¡Otro que ha inspirado a Cristina Pedroche! Peter Griffin, en el primer capítulo de la temporada 13 de Padre de familia. ¿Lo recordabas?
El árbol de Navidad del cuarto de la lavadora
Cristina Pedroche puede ser la silla del cuarto llena de ropa sucia o el árbol de la Navidad hecho con la ropa apilada del cuarto de la lavadora.
El abuelo de 'Up' y una silla, en las Campanadas 2025
Tampoco Alberto Chicote se ha librado de los memes... El cocinero es el abuelo de UP y Cristina Pedroche, la silla llena de ropa que todos tenemos en la habitación cuando no nos apetece recoger.
Cuando vuelas con Ryan Air y no facturas
Todos lo hemos hecho alguna vez. La maleta se pasa de peso y ¿la solución? Ponerse todo lo que hay dentro para poder volar y no dejarse nada en tierra. Más o menos al estilo Pedroche.
Cuando tu madre ya no puede más con el desorden del cuarto...
¿Sabes cuando tu madre te dice eso de 'O empiezas a ponerte la ropa que tienes o te la tiro'? Pues ya está todo dicho...
Balenciaga ya fue viral antes con un look así
Un meme que ha recuperado otro meme. El vestido de Cristina Pedroche nos ha vuelto a traer este diseño de Balenciaga que se convirtió en viral en 2022. Se trata de un abrigo hecho con múltiples capas por el director creativo Demna Gvasalia para la colección otoño/invierno 2022.
Jiggly Caliente también lo llevó primero
El look Apocalypse de Jiggly Caliente en RuPaul también parece que inspiró a Cristina Pedroche. Parecido muy razonable, ¿no?
Joey Tribbiani lo hizo primero en 'Friends'
Antes de que Cristina Pedroche se pusiese todo su armario en una noche, Joey Tribbiani lo hizo con la ropa de Chandler en el capítulo El de cuando nadie está listo de Friends.
¿Cristina Pedroche o E.T.?
Que levante la mano el que no se ha acordado del disfraz de Halloween de E.T...