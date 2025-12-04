La imagen viral de Rosalía en un avión comercial: "Diva humilde"

Rosalía triunfa allá donde va. Su personalidad tan carismática y su propuesta artística han conseguido posicionarla como la mayor artista española del momento, también a nivel internacional. Por eso, la artista ha visitado Argentina o Brasil para seguir promocionando su último álbum, LUX, considerado uno de los mejores discos del 2025 por revistas como Rolling Stones o Pitchfork.

Durante su travesía en Río de Janeiro, Rosalía organizó un evento para escuchar su nuevo proyecto en el Cristo Redentor. El pasado 30 de noviembre, la artista hizo sonar los temas del álbum mientras el gran monumento proyectaba luces y el título de cada canción. Ahora, días después, la cantante se ha hecho viral por una imagen en un avión.

Tras su estancia en Argentina y Brasil, la catalana ha cogido un avión comercial donde destaca por su ya mítica aureola rubia en el pelo. Pero no solo llama la atención por su tinte, sino también porque lleva una piñata de Angel, el personaje rosa que interpreta a la novia de Stitch.

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de la imagen de Rosalía sentada en el avión y con la ventanilla bajada. Algunos fans han destacado la 'humildad' de la artista: "Diva humilde y considerada con el medio ambiente", ha comentado el usuario @APALEAPALE en X (antes Twitter), celebrando que haya elegido un vuelo comercial y no uno privado.

Mientras los seguidores de la artista se detienen en estos curiosos detalles, Rosalía sigue teniéndoles en un limbo con las fechas de su próxima gira. De momento, la catalana ha confirmado que el LUX Tourtendrá lugar en 2026, pero el resto son todo filtraciones o rumores. Según El Mundo, Rosalía actuaría en el Movistar Arena de Madrid en marzo y abril de 2026.