Taylor Swift conquista a la Corona británica: 'Shake It Off' llega al príncipe Guillermo y a los soldados reales

Durante las últimas horas, las redes sociales se han hecho eco de dos curiosos vídeos relacionados con la Corona británica que demuestran que nadie es ajeno al fenómeno de Taylor Swift.

Además, hay una segunda coincidencia: ambos acontecimientos virales están protagonizados por Shake It Off, el mayor éxito de la estadounidense que reúne casi tres mil millones y medio de visualizaciones en YouTube.

Guillermo de Gales, cautivado por Taylor Swift

En uno de los vídeos, los fans de la artista han capturado a Guillermo, príncipe de Gales, bailando eufórico mientras sonaba este himno en el primer concierto en Londres de The Eras Tour, que tuvo lugar ayer día viernes 21 de junio.

Tanto Swift como el príncipe mantienen una relación cercana e incluso de amistad desde 2013, y la familia real británica no ha querido perderse la llegada de la cantante a su país. Además, curiosamente ayer también fue el cumpleaños del príncipe, quien quiso celebrarlo yendo a escuchar a Swift acompañado de sus tres hijos.

Los soldados reales británicos interpretan 'Shake It Off'

El segundo vídeo viral muestra a los soldados reales interpretando su propia versión del himno de Taylor Swift durante la tradicional ceremonia changing of the guard (cambio de la guardia).

El perfil oficial de la familia real británica en X ha compartido el vídeo donde se puede escuchar esta solemne reinterpretación de Shake It Off. Además, han puesto como título del archivo "Changing of the Guard (Taylor's Version)", haciendo referencia a las regrabaciones que la artista está publicando de sus antiguos álbumes.