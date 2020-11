El tuit viral que demuestra que Ramoncín de joven es idéntico a C. Tangana

El tuitero @sergiomarten ha compartido un tuit con el que reflexiona sobre el parecido entre Ramoncín y C. Tangana . Su mensaje, que expresa que "Ramoncín y C. Tangana son la misma persona" , se ha hecho viral en la red, donde otros usuarios han comparado el físico de los artistas .

Tras la polémica teoría que asegura que Michael Jackson es el padre de Bruno Mars, las redes han llegado a una nueva conclusión: "Ramoncín y C. Tangana son la misma persona".

El usuario de Twitter @sergiomarten ha abierto el debate sobre el parecido entre los artistas, sobre todo cuando Ramoncín era joven. Asimismo, la red también ha bromeado diciendo que "Ramoncín es el padre de C. Tangana. No tengo pruebas pero tampoco dudas", aunque hay numerosas teorías.

Por otra parte, hay tuiteros que confiesan que no sabían "quién era C. Tangana, lo he buscado y a mi no me engaña; es Ramoncín", y dicen que "físicamente se parecen" pero también "en la gestualidad".