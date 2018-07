¿Ves el retrato de un hombre en esta imagen?

One of my portraits pic.twitter.com/URmDspcwnH

Tras ponernos a prueba con el color de las fresas, Akiyoshi Kitaoka, profesor de psicología de la Universidad de Ritsumeikan (Japón) ha vuelto a compartir una imagen que está causando mucho revuelo. Y es ha publicado una imagen donde parece que únicamente hay cuadros blancos y negros, pero Kitaoka escribe "Uno de mis retratos". Es decir, hay un retrato oculto, ¿eres capaz de verlo?

Este psicólogo ha explicado al The Telegraph que la ilusión es un "fenómeno de enmascaramiento", provocado por "componentes de alta frecuencia espacial que perturban la percepción de los objetos de bajo contraste".

Si todavía no has conseguido ver el retrato, puedes intentar mirar la imagen desde un ángulo lateral, mueve hacia arriba y hacia abajo la imagen mientras mantienes fija la mirada o aléjate lo suficiente de la pantalla.

@AkiyoshiKitaoka This schema shows how to make this type of hidden image. pic.twitter.com/XF41N5oOcq