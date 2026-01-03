Amaia Montero se ríe de su abrigo viral: "Un edredón, a mi manera"

La Oreja de Van Gogh está de vuelta con Todos estamos bailando la misma canción, su primera composición tras el regreso de Amaia Montero. El tema, estrenado justo antes del nuevo año, reflexiona sobre la existencia humana y plantea una posible respuesta a las preguntas más complejas de la naturaleza: Dios.

La cantante y compositora, que dejó la banda en 2007 y vuelve 18 años después, es la gran protagonista del videoclip de la canción. Amaia Montero resalta sobre sus compañeros —todos vestidos de negro— con un enorme abrigo blanco de la diseñadora Isabel Zapardiez.

Tras el estreno del vídeo, las redes sociales se llenaron de memes y opiniones sobre el atuendo, comparándolo con un labubu, una palomita de maíz o un personaje de Pokémon.

La respuesta de Amaia Montero

Amaia Montero suele lanzar mensajes en clave a través de redes sociales cuando recibe críticas, y esta vez no ha sido una excepción. La cantante ha compartido este viernes 2 de enero una fotografía en Instagram donde aparece con unas extravagantes gafas de sol y tumbada en la cama con el abrigo puesto, como si fuera un edredón. En cierto modo, la instantánea recuerda a la portada del disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003).

En la descripción de la publicación, la artista se ha unido a las bromas: "UN EDREDÓN, A MI MANERA 😂😂😂💙💖💛💝💚🖤💗🩵💘💞💓💕💜🩶🩷♥️", ha escrito. Sus palabras incluyen una referencia al estribillo de Todos estamos bailando la misma canción, donde canta: "Yo creo en Dios a mi manera / Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal".

Los otros tres integrantes de La Oreja de Van Gogh también han querido unirse a la broma. Así, la cuenta oficial del grupo ha dejado un comentario en el post de Amaia Montero: "No lo traerás de gira, ¿verdad?". En menos de 24 horas, la imagen suma más de 28 mil 'me gustas' y 1600 comentarios.