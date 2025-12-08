¿Quién es Raye, la cantante que reinará en 2026?

La cantante, compositora y productora londinense Raye se convirtió en la sensación del pop británico con su primer disco, My 21st Century Blues . Tras años bajo la tutela de la discográfica Polydor, con Escapism , su primer sencillo, Raye logró su sueño: dejar de componer para los demás y demostrar que era algo más que una bonita voz para la música electrónica.

Rachel Keen, la cantante y compositora británica de 28 años conocida como Raye, uno de los fenómenos musicales de los últimos meses, ha anunciado una gira para 2026, This Tour May Contain New Music. Dentro de este tour, la artista dará conciertos en Polonia, Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Suiza, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Canadá y, sí, también España: será en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el 13 de febrero.

Y aunque en nuestro país aún no ha sonado con toda su fuerza, lo cierto es que Raye se ha convertido en un fenómeno del pop anglosajón desde que en los BRIT Awards 2024, los premios más importantes de la música de Reino Unido, recibiera siete nominaciones y consiguiera ganar seis premios, superando a Dua Lipa y Taylor Swift. Entre ellos consiguió alzarse con el BRIT a Mejor álbum del año, Mejor compositora, Mejor nueva artista y Mejor canción.

En las últimas semanas, durante la promoción de su último sencillo Where is my husband!, ha sido invitada a dos de los programas más famosos de la televisión estadounidense, el presentado por Jennifer Hudson y el dirigido por Jimmy Fallon, además de haber sido portada de la edición británica de Vogue, visitar el programa de la BBC conducido por el popular presentador Graham Norton y actuar en el medio tiempo de la NFL. En definitiva: una estrella al alza.

Objetivo: su propio disco

Aunque la británica es hoy la artista pop del momento, no acaba de llegar a la industria y desde 2015, cuando firmó su primer contrato con la discográfica Polydor, su nombre estuvo ligado a la música EDM, la Electronic Dance Music o música electrónica. En 2016 consiguió su primer gran éxito como vocalista con la canción By Your Side, del productor británico Jonas Blue. Después llegaron You Don't Know Me, una colaboración con el productor británico Jax Jones, y Stay (Don´t Go Away), con David Guetta.

Pero además de vocalista, la británica también es compositora y en esos años escribió para Charli XCX la canción After the Afterparty, y para Beyoncé compuso Bigger.

“Cuando piensas: 'Quiero ser artista', piensas en varias cosas, y la primera es: un álbum”, explicó al The New York Times cuando lanzó su primer disco, algo que no fue tan sencillo como pueda parecer a simple vista para un talento tan prometedor. La discográfica solo le pidió canciones de baile que encajaban en las listas de éxitos que terminaron por encasillarla. "Desde una perspectiva empresarial, decidieron que yo era esto, y esto era todo lo que sería", explicó sobre el motivo por el que terminó rompiendo con Polydor Records en junio de 2021.

Todo esto lo explicó en un hilo de X en el que confesó sentirse fatal y necesitar hablar de ello: “He firmado con un sello importante desde 2014... y he tenido álbumes y álbumes de música guardados en carpetas acumulando polvo, canciones que ahora estoy regalando a artistas de primera línea porque todavía estoy esperando la confirmación de que soy lo suficientemente buena para lanzar un álbum”.

“He hecho todo lo que me han pedido, he cambiado de género, he trabajado siete días a la semana; pregúntenle a cualquiera en la industria musical, lo saben. Ya no quiero ser una estrella del pop complaciente. Quiero grabar mi álbum ahora, por favor, es lo único que quiero”, explicaba sobre la situación.

La decisión estaba tomada y así comenzó su ascenso en solitario como cantante, compositora y productora de su propia carrera.

Su gran evasión

Antes de lanzar su primer álbum, Raye consiguió colarse en algunas listas de éxitos con sus primeros sencillos: Hard Out Here, que lanzó en junio de 2022, y Black Mascara, publicado solo dos meses después. Pero el petardazo que terminó de catapultarla fue Escapism, canción que lanzó en colaboración con la rapera estadounidense 070 Shake en octubre de 2022.

Este tema, cuya letra habla de escapar de la realidad tras una dolorosa ruptura sentimental recurriendo a la noche, las drogas y el alcohol, se hizo viral en TikTok y terminó alcanzando el número uno en Reino Unido, además de entrar en el Top10 de las listas de más de 20 países. En YouTube, el vídeo acumula más de 230 millones de reproducciones.

Finalmente, el 3 de febrero su sueño se hizo realidad cuando lanzó su primer disco My 21st Century Blues, un catálogo de canciones muy bien acogidas entre la crítica, que la artista definió en Rolling Stonecomo “un mosaico de diferentes fragmentos de los últimos siete años de mi vida, sin consistencia sonora ni reservas". Entre las 16 canciones destacan Ice Cream Man, donde relata cómo enfrentó el abuso sexual que vivió, y Body Dysmorphia, en la que reconoce sufrir trastornos alimentarios.

“La sensación británica”, como la bautizaron en algunas publicaciones, había comenzado a conquistar el mundo de la música y sus tres nominaciones, como Mejor artista revelación, Mejor álbum de ingeniería y Compositora del año, a los Premios Grammy así lo confirmaron. Aunque no recogió ninguno de los gramófonos, su actuación en la ceremonia de entrega celebrada en febrero no dejó impasible a nadie. Lo mismo que su versión de Skyfall en el homenaje a la saga cinematográfica de James Bond que tuvo lugar durante la gala de entrega de los Premios Oscar solo un mes después.

¿Y el segundo disco, cuándo?

Han pasado dos años desde el lanzamiento de su álbum debut y hace tiempo que ella misma declaró estar trabajando en el segundo, que tenía previsto sacar a finales de 2024, hasta que la mala suerte se cruzó en el camino. En octubre, Raye anunció que le habían robado el coche y dentro estaban todas las nuevas composiciones, por lo que se veía obligada a cancelar el lanzamiento del nuevo disco.

El coche apareció meses después y sus partituras y letras, también: “No solo lo recuperé, sino que no se llevaron nada del coche. Todos mis libros de composición estaban allí, intactos”. Y aunque continúa trabajando en ese nuevo LP, que ha confirmado saldrá en 2026, el 19 de septiembre ya adelantó uno de los temas que formarán parte de él Where is my husband!, con el que de nuevo, está arrasando.