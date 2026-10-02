Las novedades musicales más destacadas: Arde Bogotá, Shawn Mendes, Malmö 040 y más

El primer viernes de octubre llega con buena música bajo el brazo y dispuesto a hacernos disfrutar de grandes estrenos, que recogemos en las novedades musicales.

Arde Bogotá lanza su esperado tercer álbum Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS) y lo celebra con esta Antifiesta, mientras que Shawn Mendes recuerda el décimo aniversario del disco Illuminate, con el que se consagró como la gran estrella mundial que es hoy en día.

En el caso de los jóvenes Malmö 040, muestran que tiene la despensa llena de buenas canciones con su No es tan importante.

¡No te pierdas nada!

Antifiesta - Arde Bogotá

Este viernes 2 de octubre ha llegado el gran día para los fans de Arde Bogotá con el lanzamiento de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), el nuevo álbum del que mostraron algunos adelantos en la fiesta 30 años Europa FM, y cuyo espíritu queda plasmado en canciones como Antifiesta.

Cold in California - Shawn Mendes

Hace diez años que el canadiense Shawn Mendes se aupó como una de las grandes estrellas del pop internacional con el lanzamiento de su álbum Illuminate, un proyecto musical que ha querido homenajear con esta versión deluxe para conmemorar el aniversario en el que ha incluido algunas demos de 2016 como esta Cold in California.

No es tan importante - Malmö 040

A pesar de las energías que los chicos de Malmö 040 están imprimiendo en su gira Los de Siempre Tour, los jóvenes barceloneses aún tienen energía para lanzar nuevas canciones como esta No es tan importante.

Music I Love - Rosa Linn

La armenia Rosa Linn vuelve a la primera línea musical con el lanzamiento de Music I Love, su nueva canción con la que muestra que la capacidad compositiva con la que triunfó con SNAP ha seguido evolucionando hacia nuevos registros.

Volverás - Lola Tuduri

La joven Lola Tuduri regresa con su nuevo single Volverás, demostrando que apenas le hace falta el acompañamiento de su guitarra para derrochar talento.