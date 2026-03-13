Las novedades musicales más destacadas: Laura Pausini, Charlie Puth con Hikaru Utada, Hoonine y más

La primavera está a la vuelta de la esquina y la actualidad musical nos trae canciones fresquitas. Este viernes, 13 de marzo, llegan las novedades musicales de la mano de Marta Nogales.

Por fin se estrena YO CANTO 2 de Laura Pausini, con canciones tan destacadas como Por Qué Te Vas. Por su parte, Charlie Puth se junta con Hikaru Utada en Home, una canción homenaje a su esposa; y Hoonine le canta a esas amores que se han ido y que nos harían bien si volvieran en Ya No Duele.

Además, Pol Granch regresa a la música con Pecos, y Ca7riel y Paco Amoroso nos regalan Goo Goo Ga Ga la nueva canción de su disco Free Spirits en la que se unen a Jack Black.

Todo esto y más en las novedades musicales de la semana:

'Por Qué Te Vas' - Laura Pausini

Laura Pausini regresa con YO CANTO 2, un disco en el que ha versionado canciones míticas en español e italiano. Entre ellas, encontramos ¿Por qué te vas?, el tema escrito por José Luis Perales, interpretado por Jeannette y que Carlos Saura incluyó en la banda sonora de su película Cría cuervos de 1976.

En este nuevo proyecto se encuentran también versiones de canciones de artistas como Gloria Estefan, Bad Bunny, Mecano, Alejandro Sanz o Shakira.

'Home' - Charlie Puth ft. Hikaru Utada

A apenas unas semanas del lanzamiento de su próximo disco, Whatever’s Clever!, Charlie Puth se une a Hikaru Utada para regalarnos una canción muy especial: "Home fue escrita para mi mejor amiga, mi esposa y la futura madre de nuestro primer hijo. Brooke ha cambiado mi vida para mejor y me ha dado una nueva perspectiva sobre por qué y dónde pertenezco en este mundo. Todo tiene sentido con ella".

La canción tiene partes cantadas en inglés y español y nos habla sobre esa persiana que nos hace sentir como en casa y que, cuando no está, solo podemos notar su ausencia.

'Ya No Duele' - Hoonine

Después de temas como Levante, Tú me dejaste de querer y Tú y yo contra los demás, colaboración Viva Suecia, Hoonine nos sorprende una vez más con Ya No Duele.

El tema, con un estilo pop indie que tan bien le queda a su voz, nos habla sobre volver a intentarlo con una relación que acabó.

'Pecos' - Pol Granch

Después de una temporada bastante inactivo sin sacar música —con una sola publicación en 2025— Pol Granch vuelve con fuerza con su nuevo tema Pecos.

El cantante español-francés nos trae una balada de desamor que no se nos va a salir de la cabeza en mucho tiempo.

'Goo Goo Ga Ga' - Ca7riel & Paco Amoroso ft. Jack Black

Tras el reciente lanzamiento de Hasta Jesús tuvo un mal día, su colaboración con String, Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a sorprendernos, y en esta ocasión lo hacen con el actor y cantante de rock Jack Black en el tema Goo Goo Ga Ga.

Ambos temas se encontrarán dentro del disco Free Spirits, el cual se lanzará en menos de una semana.

Sigue la lista completa de novedades musicales