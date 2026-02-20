Las novedades musicales más destacadas: U2, Leire Martínez y Miranda!, Despistaos y más

¡Otro viernes más que llega cargadito de las novedades musicales! Los artistas nos alegran este descanso del mal tiempo con buena música y grandes lanzamientos.

Esta vez es la banda U2 la que trae la gran sorpresa con el estreno de su EP Days Of Ash, en el cual se incluye un tema junto a Ed Sheeran y Taras Topolia, el cual aborda la invasión de Ucrania por parte de Rusia desde una perspectiva crítica. A la vez, Leire Martínez publica su álbum debut Historias de aquella niña, en el cual encontramos su colaboración con Miranda! a ritmo de electrónica.

Por su parte, Despistaos nos trae Una vida sin ti, una de las canciones que forma parte de su disco Un millón de madrugadas; y Lana Del Rey nos regala por fin el avance de su próximo disco, White Feather Hawk Tail Deer Hunter, un tema oscuro y casero.

Para poner el broche a las novedades, Veintiuno nos trae Vidas Pasadas, un himno que nos empuja a reflexionar sobre lo que podríamos haber sido.

'Yours Eternally' - U2 Ft. Ed Sheeran And Taras Topolia

Sin previo aviso, U2 publicó su EP Days Of Ash, cual está compuesto por cinco canciones y un poema que abordan temas de actualidad desde la perspectiva de personas cuyas vidas fueron brutalmente truncadas.

En el caso de Yours Eternally, tema que canta junto a Ed Sheeran y Taras Topolia —músico ucraniano que se vio obligado a convertirse en soldado—, cuentan la historia en forma de carta de un soldado con un espíritu ardiente para hacer una crítica de la invasión de Rusia sobre Ucrania.

'El Ruido' - Leire Martínez Y Miranda!

Después de su salida de La Oreja de Van Gogh tras 17 años como vocalista, Leire Martínez estrena su álbum debut Historias de aquella niña, un nuevo proyecto en el que conecta con su identidad como artista, su infancia y su lado más romántico.

El disco cuenta con varias colaboraciones, pero entre ellas destaca sin igual El ruido, su tema con el grupo argentino Miranda! —quienes participaron en el Benidorm Fest 2026—. Al igual que en Mi nombre, la vasca nos canta sobre la importancia de priorizarse, aunque esta vez con el ritmo de fondo de la electrónica.

'Una Vida Sin Ti' - Despistaos

A ritmo de pop rock enérgico, Despistaos nos traen su nuevo disco Un millón de madrugadas, en el cual se encuentra el tema Una vida sin ti. Su letra nos habla de esas veces en las que una relación de nuestro pasado reaparece y nos pone todo patas arriba, haciéndonos desear incluso que esa persona nunca hubiese llegado a nuestra vida.

El tema está acompañado de un video que parece hecho por IA, se nos cuentan varias historias paralelas, como la investigación de un policía que persigue a un ladrón y el viaje de un extraterrestre.

'White Feather Hawk Tail Deer Hunter' - Lana Del Rey

Como adelanto de su próximo disco Stove, Lana Del Rey nos trae uno de los estrenos más esperados, White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Este single coge como sample la canción de 1964, Laura, de Ella Fitzgerald, creando una atmósfera oscura y misteriosa que nos transmite que algo no anda bien.

Su videoclip tampoco ayuda. Grabado principalmente en blanco y negro, con un estilo casero e intercalando imágenes de dibujos animados, nos transmite la sensación de ser un found footage al estilo de una película de terror. Sin embargo, la letra nos habla de un hombre ideal, probablemente su marido —quien aparece en el vídeo— incluyendo rimas ocurrentes y graciosas por su sonido.

'Vidas Pasadas' - Veintiuno

Después del estreno en primicia de Vidas Pasadas en el Baile de Máscaras que organizó Veintiuno en Madrid, la banda española ha publicado por fin este esperado tema con el que hacen una reflexión sobre cómo nos comportamos en público y aquellas versiones de nosotros mismos que no han llegado a ser.

De esta forma, la banda nos invita a quitarnos la máscara, bajarnos del escenario y atrevernos a ser quien siempre hemos querido ser.

Sigue la lista completa de novedades musicales