Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Dani Martín, Selena Gomez, Manuel Turizo y más

Los fines de semana suenan mucho mejor si los acompañamos de buena música. Xavi Alfaro hace su habitual repaso de los mejores estrenos musicales de los últimos días.

Dani Martín regresa tras un parón de casi dos años con Ester Expósito, una canción que recuerda al rock canallita de El Canto del Loco y está dedicado a la popular actriz de 24 años. Marwán ha lanzado Sueños de libertad, el tema que sonará en la serie -con el mismo nombre- de Antena 3.

Manuel Turizo estrena su primera canción del año, Mamasota, de la mano del puertorriqueño Yandel. Un potente reggaetón que posiblemente formará parte de su próximo disco 201. Otra artista que se encuentra en pleno proceso creativo de un álbum es Selena Gomez, que llega con el single en francés Love on.

Y Justin Timberlake se desnuda emocionalmente en la balada Drown, el segundo adelanto de su disco Everything I thought it was.

Dani Martín - 'Ester Expósito'

¡No se habla de otra cosa! Dani Martín ha roto su silencio musical después de dos años y comienza 2024 con Ester Expósito, una canción dedicada a la actriz de Élite. El madrileño revive sus años dorados en El Canto del Loco y el tema se inspira en ese sonido pop-rock canallita tan característico de la banda.

La letra está repleta de referencias a personajes y lugares tan conocidos como Leiva o El Tumbao de Tarifa, uno de los locales más conocidos de la costa gaditana, y cuenta la historia de una noche de fiesta en un chiringuito al que van llegando personalidades como la actriz, Hugo Silva o Aron Piper.

Marwán - 'Sueños de libertad'

Antena 3 apostó de nuevo por el talento musical de nuestro país y escogió al cantautor y poeta Marwán para poner voz a la cabecera de su nueva serie Sueños de libertad.

La canción, que tiene el mismo nombre, aprovecha el potencial del madrileño para transmitir emociones a través de su música, letras profundas y melodías llenas de belleza. "Creo que querer cambiar algo en tu vida es algo que nos ha pasado a todos. Al final son cosas que son absolutamente universales", dijo sobre el single.

"Queríamos que la letra fuera poética, pero no exceso para ponerla al servicio de la serie. Hablamos de cuando uno empieza a dejar de reconocerse y a ver en su vida cosas que ya no tienen sentido por propia evolución vital, o se ha metido en una serie de rutinas o una dinámica que le disgusta. En las estrofas, como también es una canción que va a ser mía, dije: 'voy a buscar algo que fuera más personal'", concluyó el artista.

Manuel Turizo & Yandel - 'Mamasota'

Manuel Turizo arranca 2024 con Mamasota, su primera canción del año, en colaboración con el músico puertorriqueño Yandel.

Previsiblemente, el sencillo reggaetonero formará parte de su próximo disco 201, un proyecto que llega meses después de sus éxitos La bachata o El merengue.

"201 representa todos esos sueños que tuve desde niño, todas esas ansias desde joven. No hay ninguna carrera ni especialización que te prepare, que te enseñe sobre esta industria. Todo esto lo aprendí en la calle, en el camino, y ha sido un maldito sueño brutal. Yo lo he disfrutado mucho y he vivido este sueño como he querido", contó para Billboard.

Selena Gomez - 'Love on'

Selena Gomez sorprende a sus fans con un regalo atrasado de San Valentín en formato de canción. Love on es un himno de pop francés, inspirada directamente en todo el tiempo que Selena pasó en París recientemente, para iniciar un gran 2024 para Selena.

La canción enfatiza el romance del estilo de vida parisino y la emoción de compartir un amor como el de Selena. En Love On, quiere ir al grano y comenzar con la parte divertida de estar en una relación en lugar de las formalidades de ser "cortejada". Es una canción divertida y coqueta con imágenes que combinan con el tono alegre de la canción y el amor de Selena por todo lo francés.

Justin Timberlake - 'Drown'

Justin Timberlake ha lanzado este viernes Drown, una emotiva balada con fragmentos acústicos dedicada a un amor del pasado que le falló. 'Me dejaste solo en la oscuridad / Con todos tus demonios / Quedé atrapado en la marea', canta el artista de 43 años. Tras Selfish, se trata del segundo adelanto de su álbum Everything I thought it was.

La pausa musical del exintegrante de NSync ha sido larga y hemos esperado seis años para tener noticias sobre un nuevo disco. Recordemos que el último fue Man of the woods, que salió en 2018.

"Trabajé mucho tiempo en este álbum y acabé con 100 canciones. Reducirlas a 18 fue un reto y ahora sí, estoy muy emocionado con este álbum. Creo que todos los artistas lo dicen, pero es mi mejor trabajo", contó.

