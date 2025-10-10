CON NACHO GARCÍA Y ALBA CORDERO

La actualidad de Cuerpos especiales - viernes 10 de octubre de 2025

El viernes amanece con la actualidad de Cuerpos especiales. El Ministerio de Educación se plantea bajar la ratio del alumnado por clase en primaria (22 alumnos) y en secundaria (25 alumnos), mientras que los bancos tendrán la obligación de avisarte si te equivocas al hacer una transferencia. Y poniendo el foco en las próximas fiestas, en Vigo se instaurará un árbol de Navidad en 45 metros con 100.000 luces led.