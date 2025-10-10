Las referencias de Ana Mena en el videoclip de 'Lárgate': de 'Psicosis' al final de la era 'Las 12'

Ana Mena vuelve a lo grande con Lárgate, una balada oscura con la que la artista lleva al límite el desamor. El tema, que sigue los ritmos de otras canciones de la artista como Música Ligera y Un clásico, juega con una idea arriesgada de femme fatale de lo más extrema.

Así se deja claro en la letra del tema, pero también en el videoclip, en el que Ana Mena se muestra "criminal" con el cuerpo sin vida de un ex. Todo ello en un granero en mitad de la nada y con la sensualidad que caracteriza a la cantante.

Como si de una película de terror se tratara, la intérprete de Madrid City protagoniza una producción llena de referencias, gran parte de ellas al mundo cinematográfico. Recopilamos algunas de las más notables, ¡pero cuidado con los spoilers!

El cuerpo sin vida como en Psicosis y Este muerto está muy vivo

Frame del videoclip de 'Lárgate' de Ana Mena | SONY

Si alguien juega con el cadáver de un ser querido ese es Norman Bates (Anthony Perkins), el protagonista de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. El filme de los 60 nos muestra al dueño del motel disfrazándose de su madre, cuyo cuerpo conserva como si siguiese con vida. El concepto se desarrolla más en la versión actual en forma de serie, Bates Motel.

Ana Mena juega también con el humor en el videoclip, y precisamente con más comedia se utiliza el mismo recurso en la película de los años 80 Este muerto está muy vivo de Ted Kotcheff, en la que dos agentes de seguros intentan ocultar que su jefe ha sido asesinado.

Esconder el cadáver en el congelador como en Volver

Frame del videoclip 'Lárgate' de Ana Mena | SONY

La película Volver de Pedro Almodóvar narra la historia de Raimunda —interpretada por Penélope Cruz— que ayuda a su hija a deshacerse del cuerpo de su marido. Para ello esconde el cadáver en un congelador, a lo que Ana Mena hace referencia en el videoclip de Lárgate.

Criminal en una granja como en Pearl

Ana Mena en el videoclip de 'Lárgate' | SONY

Otra película a la que referencia Ana Mena en el videoclip de su nuevo single es a Pearl, estrenada en 2022. Esta película slasher de Ti West sigue la historia de una chica que vive con sus padres en una granja de Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. La joven sueña con convertirse en una estrella, pero su situación familiar se lo complica, por lo que acaba desarrollando comportamientos sociópatas que la convierten en una asesina.

Cogiendo la estética prestada y el aura criminal, Ana Mena utiliza el granero como el lugar perfecto para su crimen, siendo ella ya una estrella pero mostrando en el videoclip un comportamiento psicópata.

Final de una etapa musical

Como bonus track llega una referencia a su propia trayectoria musical. La escena final del videoclip de Lárgate muestra a Ana Mena disparando con una escopeta a un reloj que marca las 12:00 horas, lo que se puede interpretar como el fin de su anterior etapa musical con referencia a uno de los singles más importantes de su carrera.