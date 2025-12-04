Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Repion - jueves 4 de diciembre de 2025

Con el disco 201 recién salido del horno, Repion se ha venido este jueves a Cuerpos especiales a hablar con Eva Soriano y Nacho García sobre este trabajo y cómo preparan el concierto del 26 de octubre de 2026 en la Sala La Riviera de Madrid. Alba Cordero repasa algunos de los títulos en español que ha versionado Dua Lipa en su gira Radical Optimism, con Jorge Yorya nos enteramos de que Jada Pinkett Smith ha sido denunciada por el mejor amigo de Will Smith y Santos Solano habla de la importancia de la amistad. Además, Eva saca las cartas de princesas para leer el horóscopo a los oyentes.