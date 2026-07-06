Bases de participación en el concurso Sonorama Ribera Goes To Ibiza 2026

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Calle Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid) en colaboración con SONORAMA PRODUCCIONES, SL., CIF nº B09602996 (en adelante, SONORAMA) lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrollará a través de la programación de la emisora EUROPA FM y se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física que resida en el territorio español y que posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento del inicio de la promoción.

Aquellos que deseen participar en la presente promoción deberán:

i. Ser mayor de 18 años y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

ii. Aceptar las bases legales de la promoción y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en la promoción. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y de la persona ganadora se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX y SONORAMA ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

2.- Duración.

La presente promoción comenzará el lunes 6 de julio y finalizará tras la final del viernes 10, durante la emisión del programa Cuerpos especiales de Europa FM.

3.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica.

El concurso se desarrollará de lunes a viernes durante la emisión del programa Cuerpos especiales de Europa FM, conforme a la siguiente mecánica:

Comunicación inicial: el lunes, el programa explicará que EUROPA FM es patrocinadora de SONORAMA y comunicará el premio al que podrán optar los oyentes.

Primera acción (martes a jueves) : en el “Saludo y Sumario de las 8”, EVA y NACHO formularán cada día una pregunta sencilla sobre SONORAMA para que los oyentes la respondan a través de los stories de Instagram de CUERPOS ESPECIALES. El primer participante que responda correctamente, conforme al orden de recepción que conste para la producción del programa, podrá optar a convertirse en uno de los tres finalistas.

Para pasar a la prueba en directo, el participante seleccionado deberá: (i) responder al mensaje que reciba de producción del programa; (ii) proporcionar un número de teléfono de contacto en el plazo de 45 minutos desde que sea contactado; y (iii) tener disponibilidad para entrar en antena en torno a las 8:50 horas del mismo día.

Si no se cumplen estas condiciones, si la respuesta no fuera correcta, o si no fuera posible contactar con el participante seleccionado, quedará eliminado y se podrá contactar con la siguiente persona que haya contestado correctamente, siguiendo el orden de recepción, y así sucesivamente.

Prueba para ser finalista (martes a jueves): la persona seleccionada entrará en directo en el programa en torno a las 8:50 horas y EVA y NACHO le propondrán una prueba relacionada con SONORAMA. Los presentadores del programa valorarán si supera o no la prueba. De martes a jueves se seleccionará un finalista por día, hasta un total máximo de tres finalistas.

Final del viernes: el viernes no se lanzará ninguna pregunta a través de stories. Los tres finalistas entrarán en directo a la vez, en torno a las 8:50 horas, para competir por el premio. NACHO y LALA les pondrán una serie de fragmentos de canciones de artistas que actúan en SONORAMA RIBERA, y resultará ganador quien antes identifique correctamente a los artistas, de conformidad con el criterio de los presentadores del programa.

En caso de empate, incidencia técnica, imposibilidad de contacto con alguno de los finalistas o cualquier otra circunstancia que impida el normal desarrollo de la final, los presentadores podrán plantear pruebas adicionales, repetir la ronda o adoptar la decisión que consideren más adecuada para resolver el concurso, siempre de forma objetiva y respetando la dinámica descrita.

5.- Premio.

El Premio para la persona ganadora y el acompañante que elija consistirá en una experiencia para dos personas vinculada a SONORAMA GOES TO IBIZA, valorada en DOS MIL EUROS EUROS (2.000€) aproximadamente. Habrá una única persona ganadora, que disfrutará del premio con un acompañante.

El Premio será entregado/gestionado por SONORAMA e incluye:

Vuelos desde Madrid, Valencia o Barcelona a Ibiza para la persona ganadora y su acompañante.

Entrada para SONORAMA GOES TO IBIZA para la persona ganadora y su acompañante (días 2 y 3 de octubre de 2026).

Alojamiento de 3 noches en hotel en Ibiza en habitación doble para la persona ganadora y su acompañante.

No se incluye en el Premio nada que no esté expresamente indicado en estas bases.

La persona ganadora podrá renunciar al premio; no obstante, el mismo es personal e intransferible, no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 euros están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que le correspondan. La retención o ingreso a cuenta a aplicar sobre los premios cuyo valor exceda de 300 euros es de un 19% sobre la base de retención, siendo la base de retención, en el caso de premios consistentes en la entrega de bienes y servicios, su valor o el coste que le haya supuesto a la empresa organizadora, incrementado en un 20%. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de SONORAMA, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que la persona ganadora pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta; sin que SONORAMA asuma la cuota resultante de la auto-liquidación a practicar en dicha declaración anual. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad de la persona agraciada serán por cuenta de ésta, por lo que SONORAMA quedará relevado de cualquier responsabilidad.

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado y/o el desarrollo del mismo.

Asimismo, para cualquier consulta o reclamación con relación al viaje o la estancia, la persona ganadora deberá dirigirse, respectivamente, bien a la operadora del medio de transporte con la que se canjean los billetes y se realiza el viaje, bien con la Dirección del Hotel donde finalmente se hospede.

6.- Detección de participación fraudulenta.

UNIPREX y SONORAMA se reservan el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

7.- Comunicación y difusión de la persona ganadora

Al participar en la presente promoción, los participantes consienten automáticamente la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación de su imagen/voz, así como el nombre y lugar de residencia, y también otros datos facilitados que pudieran resultar necesarios para verificar su identidad y gestionar la participación del usuario en el concurso, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa ni compensación.

8.- Datos personales

UNIPREX tratará los datos personales de los participantes, a cuyos efectos se informa a continuación de la Política de Privacidad aplicable:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid).

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Qué datos personales trataremos?

1. En el caso de los concursantes:

- Nombre y apellidos

- Perfil/usuario de Instagram

- Número de teléfono

- Respuesta a la pregunta formulada en stories de Instagram

Los datos personales de los concursantes serán tratados única y exclusivamente por UNIPREX y SONORAMA.

2. En el caso de la persona ganadora:

- Copia del DNI, a los efectos de verificar su identidad y edad

- Nombre, apellidos y DNI del acompañante escogido para disfrutar del premio obtenido

- Datos personales necesarios para gestionar los vuelos y el alojamiento en Ibiza de la persona ganadora y su acompañante

¿Con qué finalidad y base de legitimación tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso, así como gestionar la entrega del premio en caso de resultar seleccionada como persona ganadora.

La base de legitimación es la ejecución de las condiciones de participación en el concurso establecidas en las presentes bases (art. 6.1.b) RGPD).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales se conservarán durante la duración del concurso, así como durante los plazos legalmente establecidos a los que estamos obligados para el caso de la persona ganadora, por la normativa tributaria.

Destinatarios

Los datos personales de la persona ganadora (y acompañante designado) serán comunicados a SONORAMA como organizadora junto con UNIPREX del concurso, a los solos efectos de ponerse en contacto con la persona ganadora a través de correo electrónico o teléfono y comunicarle cómo disfrutar de su premio, así como la gestión que implica su disfrute. El tratamiento de los datos personales se realizará por SONORAMA, de acuerdo a lo establecido en su propia política de privacidad.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

9.- Aceptación de las bases

Con su participación en la promoción de acuerdo con lo establecido en las presentes bases el usuario acepta las mismas y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso en el que participa.

UNIPREX y SONORAMA no serán responsables de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de imágenes debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc.

Asimismo, tampoco serán responsables de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del concurso y de su promoción o publicidad.

El usuario da su consentimiento para la publicación de sus datos (nombre y localidad de residencia) en la página web y en Redes Sociales operadas por UNIPREX y SONORAMA, así como, en su caso, las fotografías o imágenes de la entrega del premio.

UNIPREX y SONORAMA declaran que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.

UNIPREX y SONORAMA se reservan el derecho, dentro de los límites establecidos legalmente, a modificar o anular en cualquier momento las presentes bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones o anulación definitiva, en su caso.

UNIPREX y SONORAMA se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la promoción.

10.- Legislación

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.