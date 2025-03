La carta de Nacho García a Hans Zimmer: "Gracias por ponerle épica a nuestra vida cotidiana"

Hans Zimmer llega a las salas de cine con la película Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert y a nuestras radios con la carta que le ha dedicado Nacho García en la sección Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales . Él le ha puesto emoción a nuestras vidas con su música y nosotros le damos las gracias.

Nacho García escribe la carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales al compositor Hans Zimmer, responsable de la banda sonora de nuestras vidas.

Con la excusa de que se estrena en cines la película Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert, la grabación de un concierto en Dubai con interpretaciones de la banda sonora de películas como Piratas del Caribe, El Rey León o Gladiator, el presentador del morning de Europa FM le ha escrito unas palabras de agradecimiento combinadas con algunas de sus composiciones más famosas.

"Gracias por ponerle épica a nuestra vida cotidiana. Yo te escucho con mis cascos allá donde voy y mi vida se vuelve inmediatamente más emocionante. Cuando me levanto por la mañana me pongo El ciclo de la vida. Sin embargo, cuando digo hoy se sale me pongo a Batman. Pero la confirmación definitiva de que eres uno de los grandes es que la mismísima Eva Soriano se sabe tus temas de memoria. Eso significa que has entrado en el panteón de la cultura pop [entra Eva Soriano cantando]. Gracias, Hans, por convertirnos en los héroes de nuestra propia película. Atentamente, Cuerpos especiales".