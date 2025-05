El inicio durante la semana pasada de Cowboy Carter Tour en Inglewood, la gira con la que Beyoncé está presentando en directo sus nuevas canciones, ha sido uno de los grandes acontecimientos musicales del año en Estados Unidos.

Un concierto con el que la estrella de Houston ponía fin a su parón sobre los escenarios demostrando por qué es una de las artistas más destacadas de la industria en Estados Unidos y que, además, ha servido de carta de presentación ante el gran publico de su hija Blue Ivy.

La adolescente ha sido parte fundamental del show "bailando como toda una profesional con tan solo 13 años", como ha explicado Eva Soriano en la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales. "Y2a me dolería ser hija de alguien como Beyoncé y no heredar tyodo su talento ¿Verdad, Jayden Smith?", ha indicado, dejando un recado para el vástago del actor Will Smith.

"Yo de mi madre heredé estos preciosos dientes y tú ser tremenda diva reina, potrona... Cada uno con sus capacidades", ha bromeado la presentadora, que también ha apuntado a que "llamándote Hiedra Azul solo tienes dos opciones: hacerte famosa o abrir un fondo de inversión. No te veo yo siendo jardinera...".