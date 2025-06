Eva Soriano le escribe una carta al verano: "Por favor, no subas de 40 grados. Lo necesitamos"

La Carta a la ciudadanía de este lunes en Cuerpos especiales es para el verano. Es 23 de junio y el calor aprieta pero Eva Soriano está dispuesta a poner todo de su parte para evitar que los termómetros se disparen.

"Por favor, no subas de 40 grados. Sé que no va a pasar, que llevas años pasándotelo por el arco del triunfo, pero de verdad que lo necesitamos", le ha dicho a la recién estrenada estación en una carta con El Fary como música de fondo. "Me comprometo a usar todas las pajitas de cartón que hagan falta para volver a llegar a ese punto y obligaré a todos mis amigos y conocidos a lo mismo. ¿Te parece bien como trato? Espero que sí porque no tengo otra opción".

"Dicho esto, estoy muy contenta porque en los próximos tres meses que vamos a pasar juntos ya me he comprado toda la ropa de temporada para nuestras citas. He sacado el ventilador del armario y estoy preparada para hacer litros y litros de gazpachito", ha terminado la presentadora, que le ha dado a Nacho García todos los datos sobre los bañadores y bikinis que se ha comprado para esta temporada.