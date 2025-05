Eva Soriano, a Madonna: "No te voy a negar que me hubiese gustado que tu biopic lo hiciesen Los Javis"

Después de años de idas y venidas, finalmente habrá biopic de Madonna.

No será la historia de la que se había hablado anteriormente con Julia Garner como protagonista porque esta será una miniserie escrita por la propia cantante junto al director Shawn Levy —Deadpool y Lobezno—. Atrás quedó la fantasía de ver a Los Javis ponerse al frente de la vida de la reina del pop como señala Eva Soriano en su Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales.

Querida, Madonna

Ya era hora de que tuvieses tu propi biopic. No puede ser que seas la reina del pop a nivel mundial, que hayas abierto camino para todas las artistas que viniesen después y nadie se haya puesto un buen pelucón para contar tu vida en la pantalla, que es lo que merece toda diva.

Me alegra que hayas encontrado un directo que encaje con el proyecto pero no te voy a negar que me hubiese gustado que finalmente dirigieran este biopic Los Javis como se rumoreó hace unos años y que finalmente ellos lo acabaron confirmado. Sueño con la escena en la que firmas tu primer contrato discográfico tu mánager fuera Paquita Salas y que Amaia hiciese de tu versión más joven. Todo Ok.

Ojalá te vaya genial con esta miniserie y lo mejor de todo es que, como es tuya, va a haber permiso para que suenen todos tus temazos.

Firmado, Cuerpos especiales.