Eva Soriano se ha propuesto acabar con la monotonía de la hora de la comida, convirtiendo cada tupper en una experiencia. Porque no disfrutar de cada día es un delito. Desde el principio, ha seguido todas las fases para dar forma a su idea. Y, aunque el camino no ha sido fácil, ha conseguido su objetivo: tener un momento para sí misma que le llena de verdad durante la tediosa rutina.

Eva ha tenido que elegir bien cada ingrediente para construir una idea que la represente. Encontrar la inspiración, buscar las bases para construir una buena sección, localizar los elementos que le definen y, sobre todo, planificar todo el proceso como un gran conjunto. No hacerlo al tuntún. Y por eso Tuppers especiales funciona tan bien, porque todas sus fases se pueden aplicar en el momento de hacer un tupper para la hora de la comida. Elegir los ingredientes, buscar los sabores, preguntarse qué es lo que buscamos… Y, sobre todo, hacer de ello una forma de disfrute, no un check más en nuestra lista del día.

Así, ese momento que sigue siendo el mismo, en el mismo espacio, con la misma gente y la misma hora, se ha convertido en un momento único donde disfrutar de algo propio. Porque el sabor importa y por fin se aprovecha ese hueco vacío para hacer algo que nos llena, y no solo el estómago.

Por eso Tuppers Especiales culmina con este burrito bowl con atún claro Calvo al natural. Porque es un plato sencillo y original que cumple con todos los valores de la sección: ingredientes seleccionados con cuidado, elementos que buscan el sabor y un resultado nada monótono. Muy atún Calvo.

La receta del tupper que no está hecha al tuntún:

2 latas de atún claro Calvo al natural

1 taza de arroz integral

150 g de alubias negras

75 g de maíz

½ aguacate

½ pimiento rojo

Tortillas de trigo

3c/s aove

Para la salsa pico de gallo:

2 tomates rojos

2c/s de cilantro picado

Zumo de 1 limón

1 cebolla morada

Cómo se hace:

Empezamos cociendo el arroz en abundante agua. Mientras, tostamos las tortillas en una sartén caliente por ambos lados, cortadas en triángulos. También picamos el pimiento y el aguacate.

Seguimos con la salsa pico de gallo. Troceamos el tomate, desechando las semillas, la cebolla morada y el cilantro. Después añadimos el zumo de limón, el aove y un poco de sal y lo mezclamos.

Una vez escurrido el arroz, lo metemos en el tupper y vamos colocando el resto de los ingredientes encima en montoncitos. En el momento de comer, añadimos la salsa pico de gallo por encima.

Y, por último, un consejito. Para que el aguacate no se oxide, te recomendamos rociarlo con zumo de limón o llevarlo entero y añadirlo en el último momento.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque te acompaña durante todo el día de trabajo, desde la preparación, hasta después de haberlo comido. No es una receta más, es una experiencia que cambia la forma de ver los tuppers para siempre. Los ingredientes, los sabores y las texturas nos hacen pensar en lo que de verdad buscamos. Se acabó perder el tiempo. Se acabó hacer las cosas al tuntún.

Y si encima, le añades el atún claro Calvo al natural, ya tienes claro que has tomado la decisión correcta para cambiar tu rumbo. Porque Calvo es la elección que mejora todas las comidas.

La recomendación de Cuerpos Especiales

Comas lo que comas, hazlo bien. Sal de la monotonía y empieza a disfrutar pensando en cada tupper, cada ingrediente, cada receta. No solo rellenes tu rutina, hazla tuya. Elige las cosas como se elige el atún, que no se elige al tuntún. Mejor elige Calvo.

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