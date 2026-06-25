¿Sabes qué tienen en común un buen logo y un tupper de ensalada? Eva Soriano lo tiene claro

Eva Soriano lo tiene claro: si quiere que Tuppers Especiales triunfe, necesita un logo que esté a la altura. No basta con que sea bonito; tiene que gritar "¡voy a romper tu rutina!". Porque si algo nos enseñan en Cuerpos Especiales es que no disfrutar cada día es un delito, y eso empieza por el "momento tupper".

Por eso, es tan importante tener en cuenta todos los pequeños ingredientes que rodean lo visual en una idea. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no entra por los ojos, se pierde. Al final, tu imagen lo es todo. Es tu carta de presentación, la forma en que le dices al mundo quién eres sin mediar palabra. Y aquí es donde la creación de un logo para la sección de Tuppers Especiales y la creación de un tupper tienen mucho en común: ninguno de los dos se hace al tuntún.

Así, las ideas son como los tuppers: cuando ya están claras, se tienen que poder visualizar. Si no, se pierden por el camino o se mecanizan. Por ejemplo, una ensalada de quinoa con atún es una opción, pero no te entra por los ojos. En cambio, si la haces tuya, añadiendo unas verduras, un aguacate o un mango, y las colocas con cuidado dentro del tupper, no tirándolos al tuntún, tienes un manjar para disfrutar en el trabajo que te saque de la rutina instantáneamente, porque el sabor importa y prepararte algo que te entre por los ojos también.

Y si encima el atún claro Calvo en aceite de oliva, ya sabes a simple vista que ese tupper se va a convertir en una experiencia culinaria. El logo de Calvo ya es indicativo, pero con tan solo un vistazo ya ves la jugosidad y la textura del atún fuera de su lata. Sin duda, es una comida que te entra por los ojos y va directa al estómago. Solo con ver la receta se me hace la boca agua.

La receta del quinto tupper que no está hecha al tuntún:

Atún claro Calvo en aceite de oliva

1 taza de quinoa

100 g de judías verdes

1 aguacate

2 zanahorias ralladas

½ mango en dados

½ pepino

10-12 tomates cherry

Hojas de canónigos o berros

Para la vinagreta:

100g de aceite de oliva

25g de aceite de sésamo tostado

Zumo de un limón

2c/s de salsa de soja

Sal

Cómo se hace

Empezamos lavando la quinoa frotando ligeramente unos segundos para eliminar las posibles saponinas que hacen que tengamos una digestión más pesada. Una vez lavada, escurrimos y ponemos a cocer 1 taza y media de agua y un poco de sal, tapada a fuego medio bajo, durante 10 minutos desde que empiece a hervir. Después retiramos del fuego y lo dejamos tapado 5 minutos más. Una vez cocinada, la separamos con un tenedor y dejamos enfriar.

Mientras, cocemos las judías verdes cortadas y sin hebras. Una vez cocidas, las dejamos enfriar y escurrimos.

Por último, repartimos la quinoa en los tarros y vamos añadiendo capas de verduras, intentando combinar los colores. Terminamos con el atún y unas hojas de canónigos. Aparte, en un tarro, introducimos los ingredientes de la vinagreta, que añadiremos en el momento de consumirla.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque es sencilla de hacer, pero entra directamente por la vista. Comer de tupper no se vuelve una acción más del día, sino en un momento que esperas durante toda la mañana. ¡Comer de tupper deja de ser un delito! Los distintos alimentos, sus colores y, sobre todo, su sabor, te sacan de la rutina para vivir una experiencia distinta a la hora de la comida que empieza por los ojos.

La recomendación de 'Cuerpos Especiales'

En esos días en los que te sientes lleno de creatividad, pero llegas al trabajo y todo se pierde entre el papeleo y los ordenadores, necesitas un plato que te vuelva a activar. Una comida que te recuerde quién eres desde el primer momento en el que la miras. Elige tus ingredientes de tupper como se elige el atún, que no se elige al tuntún. Mejor elige Calvo.

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