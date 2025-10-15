Eva Soriano y Nacho García viajan a Córdoba para grabar un programa especial con público de 'Cuerpos especiales'

Eva Soriano y Nacho García viajan a Córdoba para grabar un programa especial de 'Cuerpos especiales' | Europa FM

Eva Soriano, Nacho García y todo el equipo de Cuerpos especiales pone rumbo a Córdoba para celebrar el 35.º aniversario de Atresmedia Radio con los oyentes de Europa FM.

El miércoles 22 de octubre hacen las maletas para visitar la tierra natal de Nacho y grabar un programa especial con público que podrá escucharse al día siguiente de 07:00 a 10:00.

Risas, diversión y la mejor música, con Eva Soriano y Nacho García

El Auditorio del Real Jardín Botánico de Córdoba despliega su alfombra roja para recibir a los presentadores del anti-morning show de Europa FM y disfrutar junto a ellos de una tarde de humor con los mayores éxitos musicales.

Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía, la grabación del live-show arrancará a las 17:00 y vendrá con sorpresas. Cuando se trata de Cuerpos especiales, puede pasar de todo...

Consigue tu invitación para ir de público a 'Cuerpos especiales'

Si el plan te motiva y quieres disfrutar de una tarde de miércoles diferente, no esperes más. ¡El reparto de invitaciones ya ha empezado!

Apunta dónde acercarte a recogerlas y marca en rojo en tu agenda el 22 de octubre: