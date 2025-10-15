Eva Soriano y Nacho García viajan a Córdoba para grabar un programa especial con público de 'Cuerpos especiales'
Eva Soriano y Nacho García hacen las maletas para irse a Córdoba. El miércoles 22 de octubre el equipo de Cuerpos especiales abandona el estudio para grabar un programa especial con público en el Auditorio del Real Jardín Botánico de Córdoba. ¿Te lo vas a perder? Descubre cómo conseguir invitaciones y únete al plan. ¡Las risas están aseguradas!
Eva Soriano, Nacho García y todo el equipo de Cuerpos especiales pone rumbo a Córdoba para celebrar el 35.º aniversario de Atresmedia Radio con los oyentes de Europa FM.
El miércoles 22 de octubre hacen las maletas para visitar la tierra natal de Nacho y grabar un programa especial con público que podrá escucharse al día siguiente de 07:00 a 10:00.
Risas, diversión y la mejor música, con Eva Soriano y Nacho García
El Auditorio del Real Jardín Botánico de Córdoba despliega su alfombra roja para recibir a los presentadores del anti-morning show de Europa FM y disfrutar junto a ellos de una tarde de humor con los mayores éxitos musicales.
Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía, la grabación del live-show arrancará a las 17:00 y vendrá con sorpresas. Cuando se trata de Cuerpos especiales, puede pasar de todo...
Consigue tu invitación para ir de público a 'Cuerpos especiales'
Si el plan te motiva y quieres disfrutar de una tarde de miércoles diferente, no esperes más. ¡El reparto de invitaciones ya ha empezado!
Apunta dónde acercarte a recogerlas y marca en rojo en tu agenda el 22 de octubre:
- Taquilla del Real Jardín Botánico (Avda. Linneo, s/n), de martes a domingo de 10:00 a 13:00.
- Europa FM Córdoba (C/Doctor Manuel Ruíz Maya, 8 5ª), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00.