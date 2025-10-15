Rosalía confirma el nombre de su disco y toma una decisión drástica

R4 está muy cerca, y Rosalía está preparando a su público con una promoción del álbum de lo más misteriosa y original.

La artista lleva meses compartiendo pistas subliminales en redes sociales y con su presencia en distintos actos públicos, pero estos días ya ha dejado entrever que la sonoridad de su nuevo proyecto se envolverá del género de la ópera y jugará con el concepto de lo celestial en el arte.

Después de compartir una partitura y que muchos músicos la tocaran al violín o al piano en redes sociales, desvelando el posible sonido de la música inédita de la intérprete de Candy, horas después de la catalana ha confirmado lo que muchos llevan tiempo diciendo: su próximo álbum se llamará LUX.

Rosalía registró este nombre en latín en la propiedad intelectual tal y como hizo con Motomami, lo que no se le escapó a sus fans. Además, la luz y la iluminación han sido conceptos muy repetidos por la artista desde hace un tiempo. Y el paso definitivo ha sido su última publicación en la red social X, donde la artista ha publicado: "LUZ= LOVE".

Tras esta confesión, Rosalía ha reposteado algunas publicaciones suyas antiguas, donde la religiosidad y el concepto de la luz eran las protagonistas. Y tras estos movimientos, la intérprete ha suspendido su cuenta en la red social X.

Una nueva foto de perfil en Instagram

A su vez, Rosalía también ha utilizado su cuenta de Instagram para alertar a sus fans. En esta red social la cantante ha cambiado su foto de perfil, mostrando un destello de luz que sigue la estela del concepto de su álbum.

Queda muy poquito para descubrir todos los detalles del cuarto disco de Rosalía, y ella no para de preparar a su público para un nuevo proyecto cargado de talento.